فيتنام تبدد أحلام «النشامى»

المصدر: دبي- عز الدين جادالله - إيهاب زهدي

حسمت ركلات الترجيح تأهل المنتخب الفيتنامي إلى ربع نهائي كأس أمم آسيا، بينما أقصت منتخب الأردن بعد أن ابتسم الحظ لـ«التنين الذهبي» بنتيجة 4-2، في مباراة ماراثونية جمعت المنتخبين أمس على استاد آل مكتوم بنادي النصر بدبي في افتتاح دور الـ16.

وكان الوقت الأصلي والشوطان الإضافيان للمباراة قد انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بنتيجة 1-1، حيث سجل بهاء عبد الرحمن «39» للأردن، بينما عادل وكونغ نغوين النتيجة لصالح فيتنام «51»، فابتسمت ركلات الترجيح للمنتخب الفيتنامي 4-2، وسجل للأردن بنجاح بهاء عبد الرحمن وأحمد العرسان، وأهدر بهاء فيصل وأحمد سمير، بينما نفذ بنجاح لفيتنام نغوك هاي ودو هونج دونغ وكسيان ترونغ وتيان بوي وأهدر تران مينه. ويواجه المنتخب الفيتنامي في الدور ربع النهائي المنتخب الفائز من لقاء اليابان والسعودية الذي يحتضنه ملعب نادي الشارقة اليوم.

تركيز

من ناحيته أكد البلجيكي فيتال بوركيلمانز المدير الفني للمنتخب الأردني أن فريقه نجح في خلق الفرص في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني افتقد التركيز لبعض الوقت، حيث تمكن المنتخب الفيتنامي من التسجيل بسبب ارتكابنا لبعض الأخطاء الساذجة، وفي النهاية فإن فريق فيتنام يستحق الفوز. وقال: «لقد تحدثت مع اللاعبين في غرفة تبديل الملابس وكان هناك توتر في الحصة الثانية ولدي احترام كبير لفريق فيتنام الذي قدم أداء جيدا في الشوط الثاني، وتراجعنا في الشوط الثالث، ومن الناحية البدنية كانت مباراة ثقيلة وصعبة على اللاعبين». وأضاف: «لقد عملنا بشكل جاد للعب مباراة اليوم، وفي بعض الأوقات تكسب وأخرى تخسر وهذا أمر طبيعي».

فرصة

وتابع: «لقد لعبوا بشكل أسرع منا وصاحبنا الارتباك والتوتر في الشوط الثاني، وارتكبنا أخطاء سخيفة، لقد كان لديهم فرصتان للتسجيل لكن بعد ذلك ربح منتخب فيتنام واستحق الفوز، مشيرا إلى سعادته باللعب ضد منتخب فيتنام، وسيحققون أشياء أكثر في هذه البطولة.

وعن مستقبله مع المنتخب الأردني، قال:« سوف نرى ما سيحدث بالنسبة لمستقبلي مع الفريق وسنتحدث مع المسؤولين، وأتمنى أن أمضي وقتاً أكثر في هذا البلد ومع اللاعبين الذين يمتلكون المهارات».

جهد

من جانبه، قال بارك هانغ سيو المدير الفني لمنتخب فيتنام:» لقد صعدنا إلى دور الـ16 من الباب الضيق، وأقدر الجهد الكبير الذي قام به اللاعبون في مواجهة الأردن، لقد لعبنا بشكل دفاعي وعادة ما أطلب منهم بذل كافة جهدهم في أرضية الملعب.

وفي رده على سؤال من يتمنى مواجهته في الدور ربع النهائي، اليابان أم السعودية؟ قال: «كل المنتخبات قوية ولا يوجد فريق سهل، فالمنافسة صعبة في هذه النسخة من كأس أمم آسيا، مشيراً إلى أن منتخب بلاده حصل على المزيد من الدعم ولدى اللاعبين ثقة كبيرة في تحقيق الفوز والقتالية في الملعب، لذا فإن الإرهاق ليس مشكلة ولدى اللاعبين إصرار كبير وعزيمة على مواصلة المشوار بنجاح».

وأضاف: «لم أتوقع أن يلعب الأردن بحذر في الشوط الأول وهذه كانت فرصتنا للعب بشكل جيد، وقمنا بتحليل طريقة لعبهم فوجدنا أنهم يعتمدون على الكرات الطويلة والهجمات المرتدة، وقمت بإجراء التبديلات لتناسب خططهم، وقمنا بالتركيز على المساحات التي أتيحت لنا واستثمار الكرات المقطوعة».

على جانب أخر، يعد تأهل منتخب فيتنام إلى الدور ربع النهائي لكأس أمم آسيا في نسخته الحالية هو الثالث في تاريخه حيث نجح في بلوغ دور الـ8 مرتين، كما نجح في بلوغ المركز الرابع في نسختين من قبل.

14205

تفاعلت الجماهير الأردنية مع منتخب بلادها، حيث حرصت على الحضور بكثافة وسط حضور متوسط لجمهور فيتنام، وبلغ عدد الحضور الجماهيري 14205 متفرجين، وقام جمهور «النشامى» برفع علم الأردن وتشجيع المنتخب طوال التسعين دقيقة مرددين الأهازيج والأغاني الحماسية.