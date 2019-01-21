ماجد حسن: سنقاتل في الملعب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

وعد ماجد حسن لاعب وسط منتخب الإمارات، كافة الجماهير بالقتال في أرضية الملعب اليوم ضد قيرغيزستان في مباراة دور الـ16 من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019»، والعمل على تحقيق الانتصار حيث لا بديل عن الفوز مع تقديم مباراة متميزة من الناحية الفنية تبرهن قوة «الأبيض» وتفوقه وتتناسب مع نجاحه في صدارة المجموعة التي تأهل منها.

وأوضح لاعب منتخب الإمارات، أن التركيز كبير في لقاء اليوم من كل زملائه اللاعبين الذين استعدوا جيداً للقاء مع وجود رغبة في تقديم أفضل ما عندهم خلال شوطي اللعب وأضاف: مباراتنا ضد قيرغيزستان مختلفة عن مبارياتنا السابقة في مرحلة المجموعات لأنه لا يوجد بعدها تعويض ولا بد من الفوز من أجل التأهل ومواصلة المشوار في البطولة، وفي نفس الوقت أمام منافس يلعب كرة قدم جيدة ويستحق الاحترام، ودون شك منتخب قيرغيزستان لديه أيضاً طموحه ورغبته في الفوز لكن من يجتهد أكثر في أرضية الملعب سيتمكن من التأهل.

كما أشار ماجد حسن، إلى جاهزية «الأبيض» وحرص كل لاعب على المشاركة والدفاع عن قميص المنتخب والمساهمة في إسعاد الجماهير وأضاف: هنالك 23 لاعباً كل لاعب منهم جاهز ومؤهل للمشاركة سواء ضمن التشكيلة الأساسية أو كبديل.

وأشار لاعب وسط الإمارات، إلى وصول المنتخب إلى مرحلة متقدمة من الانسجام والتفاهم، مؤكداً أنه يستطيع المشاركة في خانة المحور مع أي لاعب يحدده المدرب، وقال رداً على سؤال انسجامه مع علي سالمين، إن المعسكرات التي أقامها المنتخب مؤخراً استعداداً للبطولة خلقت تفاهماً وانسجاماً بين جميع اللاعبين وأضاف: بالنسبة لي جاهز لكل شيء والمشاركة مع أي زميل، وهذا حال بقية أفراد الفريق لأننا مجموعة واحدة وهدفها واحد هو مصلحة المنتخب وتحقيق الانتصارات.

وأكد لاعب منتخبنا الوطني أن تركيزهم في الوقت الحالي ليس على التتويج بالبطولة أو الخصم الذين سيقابلونه في مرحلة دور الثمانية، ذاكراً أن التحدي الذي ينتظرهم اليوم يتمثل في تخطي عقبة قيرغيزستان وأضاف: لا نريد أن نشغل تفكيرنا أو نتحدث عن لقب البطولة أو عن بقية المنافسين، لدينا مهمة صعبة أمام خصم قوي ومتطور نريد أن نتفوق عليه أولاً وبعدها يمكن التفكير في المهمة الأخرى لأن مواصلتنا في البطولة مرهونة بالفوز على قيرغيزستان أولاً أما الخسارة فتعني وداع المنافسة وهي نتيجة مرفوضة بالنسبة لهم.

وشكر ماجد حسن جماهير الإمارات على الدعم خلال الجولات الماضية وقال إن الجمهور هو السلاح الذي يقاتلون به في كل المباريات ويستمدون منه القوة والطاقة وأضاف: نقدر كثيراً المساندة التي وجدناها من جماهيرنا الذين لبوا نداء الوطن بطريقة لا تستغرب عليهم ونريد منهم دعماً أقوى للمنتخب اليوم حتى تتواصل النتائج الإيجابية وننجح سوياً في عبور هذه المرحلة المهمة.