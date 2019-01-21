العراق يفتقد جهود فرانس بطرس

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

تأكد غياب مدافع المنتخب العراقي فرانس بطرس عن صفوف أسود الرافدين أمام نظيره القطري، والمقررة في الثامنة مساء يوم غد (الثلاثاء) على استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، في ختام مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا «الإمارات 2019». وسيفتقد المنتخب العراقي جهود فرانس مدافعه المحترف في نادي هوبرو الدنماركي، بسبب الإصابة في التدريبات، مساء أول من أمس، إذ أثبتت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب إصابته في العضلة الضامة، ليستبعده المدير الفني لأسود الرافدين السلوفيني سريتشكو كاتانيتش من حساباته للمباراة، بعدما لم يتمكن اللاعب من إكمال الحصة التدريبية، مساء أول من أمس، ويحتاج إلى أيام عدة على أقل تقدير للشفاء.

مواصلة التدريبات

وكان المنتخب العراقي قد واصل تدريباته على ملعب سلطان بن زايد بالعاصمة أبوظبي، تحضيراً لمباراة دور الستة عشر، والتي يسعى خلالها بطل آسيا عام 2007 إلى الفوز وبلوغ الدور ربع النهائي من أجل تكرار الإنجاز الذي حققه المنتخب قبل 12 عاماً. وخضع المدافع علي فائز لتدريبات خاصة تحت إشراف الجهاز المعاون، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في المباراة الأخيرة، إلا أنها لن تمنعه عن المشاركة بحسب رؤية الجهاز الفني في المباراة المقبلة.

ويستعيــد أسود الرافدين الثنائي علي حصني ووليد سالم واللذين عادا للتدريبات الجماعية مع المنتخب العراقي بعدما غابا عن المباراتين الأخيرتين أمام اليمن وإيران للإصابة، ويبقى قرار مشاركتهما في يد كاتانيتش بحسب رؤيته الفنية. وألقى كاتانيتش مدرب العراق محاضرة على اللاعبين في فندق الإقامة عقب المران لشرح نقاط قوة وضعف المنافس ووضع الخطوط العريضة، لمواجهته من أجل تحقيق الفوز.