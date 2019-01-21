مبراتو: تأثرت بدموع لاعبي اليمن

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

أعرب الإثيوبي إبراهام مبراتو مدرب منتخب إثيوبيا الحالي، والمنتخب اليمني السابق، عن سعادته بالوجود في الإمارات حالياً، لمشاهدة جانب من مباريات كأس آسيا لكرة القدم الحالية، وأوضح أنه وصل إلى الدولة بدعوة من الاتحاد اليمني لكرة القدم، لحضور مباراة اليمن وفيتنام في الجولة الثالثة الأخيرة من المجموعة الرابعة، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين، وخسرتها اليمن بهدفين نظيفين.

أضاف مبراتو: «تأثرت كثيراً بدموع لاعبي المنتخب اليمني عقب الخسارة، ووداع البطولة الآسيوية، لأنني أعشق اليمن، التي قضيت فيها سنوات طويلة، وشاركت مجموعتها الحالية من اللاعبين في الوصول إلى النهائيات الآسيوية الحالية، قبل أن أرحل منذ شهور قليلة لتدريب منتخب إثيوبيا، وكنت أتمنى مواصلة المشوار مع المنتخب اليمني، وقيادتهم في تلك البطولة القارية، ولكن ظروف العمل والحياة».

أكمل المدرب الإثيوبي: «مجرد مشاركة المنتخب اليمني في البطولة الآسيوية الحالية، إنجاز كبير، يحسب لهذا الجيل من اللاعبين، في ظل الظروف التي تعيشها اليمن حالياً، ومع الوضع في الاعتبار، عدم خوض أي مباريات في التصفيات على ملاعب اليمن، والوجود طوال السنوات الماضية خارج البلاد، وهو ما أثر سلبياً في نفسية اللاعبين، ومع هذا، قدموا أداءً قوياً في كأس الخليج الأخيرة في الكويت، وتأهلوا بعدها إلى نهائيات كأس آسيا في الإمارات 2019، وكذلك كأس آسيا للمنتخبات الأولمبية، قبل رحيلي لتدريب منتخب إثيوبيا».

أشار مبراتو، الذي يزور الإمارات حالياً للمرة الأولى في حياته، ومنبهر بما شهد من منشآت وبنى تحتية رائعة، خاصة استادي هزاع بن زايد بالعين، وآل مكتوم بنادي النصر، حيث حضر أمس، لحضور مباراة الأردن وفيتنام، ضمن الدور الـ 16 لكأس آسيا، وقال: «حضرت أيضاً مباراة أستراليا وسوريا باستاد خليفة بن زايد بنادي العين، وسأقضي يومين آخرين في الإمارات، وربما أحضر المزيد من المباريات، قبل أن أغادر عائداً إلى إثيوبيا، وربما أعود لحضور المباراة النهائية في الأول من فبراير المقبل».

أما عن عمله الجديد مع المنتخب الإثيوبي، قال مبراتو: «توليت مسؤولية منتخب إثيوبيا، بعدما خسر الفريق مباراتين في التصفيات الأفريقية، ولذا، لم نتأهل إلى نهائيات كأس أفريقيا المقررة في مصر خلال الصيف المقبل، والآن نبني فريقاً جديداً، ووضعنا خطة قصيرة الأجل، ليكون لدى إثيوبيا منتخب قوي».