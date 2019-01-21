74.66 % الأبيض سيعبر قيرغيزستان بإقناع

المصدر: دبي- علي شدهان

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وضع 74.66% من المستطلعين عبر استطلاع الرأي الذي أجرته «البيان» عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، ثقتهم في مقدرة الأبيض على عبور نظيره القيرغيزستاني اليوم ، فيما يرى 25.33% العكس. وطرحت «البيان» على متابعيها ، سؤالاً محدداً مفاده «هل تثق بقدرة الأبيض في الفوز على قيرغيزستان بإقناع؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 76% يثقون بالأبيض، فيما يرى 24% خلاف ذلك، بينما يرى 62% عبر «تويتر» أن الأبيض قادر على تحقيق الفوز ، في مقابل 38% يرون العكس، فيما أجمع 86% من المستطلعين عبر «فيسبوك»، على أن الأبيض مؤهل لاجتياز قيرغيزستان، في مقابل 14% يرون خلاف ذلك.