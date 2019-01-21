السعودية واليابان.. قمة الغرب والشرق

المصدر: الشارقة – عماد الدين إبراهيم

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يشهد ملعب استاد الشارقة، في الثالثة من عصر اليوم، مواجهة السعودية واليابان، ضمن مباريات دور الستة عشر، ضمن فعاليات كأس أمم آسيا، في نسخته السابعة عشر، والتي تلعب في ضيافة الإمارات، وتعتبر مواجهة اليوم، أقرب للنهائي المبكر، وقمة حقيقية بين قطب مميز في الشرق، ونظيره في الغرب الآسيوي، ما يجعلها حافلة بالتحديات والندية والإثارة، خاصة أنها في مرحلة الأدوار الإقصائية بخروج المغلوب.

المنتخب السعودي يدخل مواجهة اليوم، بعد أن ترقى لدور الستة عشر في المركز الثاني، لحساب المجموعة الخامسة برصيد 6 نقاط، ويعمل في لقاء اليوم على تخطى عقبة المنتخب الياباني العنيد، لأجل مواصلة مسيرته نحو المواجهة النهائية، وتحقيق لقبه الرابع في تاريخ البطولة، حيث توّج الأخضر بلقب البطولة ثلاث مرات سابقة، كان آخرها عندما استضافت الإمارات البطولة أيضاً، وذلك في 1996.

فيما توج المنتخب الياباني بثلاثة من ألقابه الأربعة في البطولة، في النسخ الخمس الماضية، فيما كان اللقب الأول للفريق في 1992، ويبحث في هذه النسخة، عن لقبة الخامس، ويدخل مواجهة اليوم بوصفه بطل المجموعة السادسة، والتي ضمت بجانبه منتخبات عمان وأوزبكستان وتركمانستان، لكن رغم عن صدارته لمجموعته، لم يظهر الياباني بالمستوى المعروف به، خاصة خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2018، والتي استحق فيها الإشادات.