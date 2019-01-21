طريق الأبيض سالك نحو النهائي

المصدر: دبي-العوضي النمر

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تجنب الأبيض الطريق الصعب في الأدوار المقبلة لكأس آسيا لكرة القدم الإمارات 2019 بعدما تصدر مجموعته الأولى وسيواجه أفضل ثالث المجموعة الثالثة: قيرغيزستان ولم يصطدم بمتصدري المجموعات الأخرى.

ومسار المنتخبات في البطولات الكبرى عامل حاسم في الوصول إلى اللقب، إذ لا يكفي أن تكون قوياً لبلوغ الهدف، فقد يضعك مسارك أمام منافس كبير يحكم عليك بالخروج.

ويبدو أن الحظ يقف إلى جانب منتخبنا تماماً مثلما حصل في خليجي 23 وسيتفادى الصدام مع الكبار في الأدوار النهائية.

المواجهات المحتملة لمنتخبنا في الأدوار المقبلة

الدور الأول

الإمارات - البحرين 1-1

جاءت بداية الأبيض في نهائيات آسيا أمام البحرين وانتهت بالتعادل بهدف لكل منهما، سجل للبحرين محمد سعيد، وتعادل للأبيض أحمد خليل من ركلة جزاء، وتعتبر نتيجة التعادل بهدف هي الثالثة في تاريخ مواجهات المنتخبين، حيث سبق وتعادلا في خليجي 7 بعمان سجل للأبيض محمد عبيد وللأحمر خليل شويعر، وفي خليجي 13 بعمان أيضا سجل للأبيض بخيت سعد وللأحمر محمد صالح.

الإمارات - الهند 2-0

زالت رهبة البداية في اللقاء الثاني للأبيض أمام الهند ونجح الأبيض في تحقيق الفوز الوحيد له في البطولة حتى الآن عن طريق خلفان مبارك الذي يشارك للمرة الأولى في نهائيات آسيا، وأضاف الهدف الثاني المخضرم علي مبخوت، وهذا ثاني فوز يحققه الأبيض على الهند في تاريخ مواجهات الفريقين حيث سبق وفاز الأبيض بنفس النتيجة في نهائيات آسيا 94 بسنغافورة عن طريق عدنان الطلياني وفهد خميس.

الإمارات - تايلاند 1-1

بعد أن ضمن المنتخب التأهل إلى الدور الثاني أبى أن يبذل قصارى جهده أمام تايلاند في آخر مباريات دور المجموعات وانتهت المباراة بالتعادل بهدف ليرتفع رصيد الأبيض إلى 5 نقاط تصدر بها المجموعة الأولى، وتعتبر هذه النتيجة هي الثانية في تاريخ مواجهات الفريقين، حيث سبق وتعادلا بنفس النتيجة في مباراة تصفيات كأس العالم الأخيرة والتي أقيمت في تايلاند وسجل هدف الأبيض علي مبخوت.

ثمن النهائي

الإمارات- قيرغيزستان

تعتبر مباراة الإمارات مع قيرغيزستان هي الأولى في تاريخ مواجهات المنتخبين، على كافة الأصعدة والبطولات، ويسعى كل منهما إلى كتابة تاريخ جديد في سجل مواجهتهما من خلال تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من فرصة أحدهما في التأهل لدور الثمانية، ويسعى الأبيض إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتخطي تلك العقبة والتأهل لتزداد فرصه في تحقيق طموح جماهيره بالوصول إلى المباراة النهائية.

ربع النهائي

الإمارات- استراليا أو أزبكستان

في حال اجتياز الأبيض مباراة قيرغيزستان سيكون عليه انتظار نتيجة مباراة استراليا مع اوزباكستان، وهي مباراة كسر عظم خاصة بعد ظهور الفريقين بمستوى جيد خلال دور المجموعات، ويبدو أن المنتخب الأسترالي استوعب درسه مع الأردن الذي نجح في تحقيق أكبر مفاجآت البطولة، لذلك أصبح يعمل ألف حساب لمنافسيه، وتبدو حظوظ «الكانغارو» الأكبر للتأهل للدور ربع النهائي، وستكون مواجهته قوية مع الفائز من منتخبنا مع قيرغيزستان، فهل سيمنح القدر الفرصة للأبيض للثأر من استراليا بعد أن فاز الأصفر في اللقاءات الثلاثة الأخيرة له مع الأبيض.

نصف النهائي

الإمارات- كوريا ج- البحرين -العراق -قطر

في حال عبر منتخبنا نظيره الأسترالي في ربع النهائي فإنه سيضرب موعداً في نصف النهائي مع الفائز من مباراتي كوريا الجنوبية والبحرين أو المنتصر من مباراة العراق وقطر.وتبدو مهمة فوز الأبيض على أحد هذه المنتخبات ممكنة.

النهائي

الإمارات- السعودية - اليابان -الأردن -الصين - إيران

يرجح أن يواجه الأبيض في المباراة النهائية أحد منتخبات: السعودية أو اليابان أو الأردن أو الصين أو إيران وبدرجة أقل عمان أو تايلاند أو فيتنام إذا حصلت مفاجآت مدوية في البطولة.

02

يتصدر مهاجم منتخبنا الوطني علي مبخوت صدارة هدافي المنتخب خلال تلك البطولة بعد أن سجل هدفين، الأول في مرمى الهند وفاز الإمارات بهدفين، والثاني في مرمى تايلاند وتخرج المباراة بالتعادل، لتكون ثاني مباراة على التوالي يسجل خلالها مبخوت في مرمى تايلاند.