الأردن وفيتنام.. موقعة الأحلام

المصدر: دبي- علي الظاهري

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يدشن لقاء منتخبي الأردن وفيتنام مواجهات دور الـ 16 لبطولة كأس أمم آسيا 2019، ويحتضن استاد آل مكتوم في دبي المباراة في الساعة الثالثة ظهراً اليوم.

ورفع المنتخبان شعار التحدي في «موقعة الأحلام» والتي تحمل آمالاً كبيرة وينظر من خلالها الطرفان إلى أبعد نقطة في المشاركة الآسيوية الرابعة لهما، حيث يبحث «النشامى» عن التأهل الثالث إلى ربع نهائي البطولة بعد بلوغه دور الـ 8 مرتين في تاريخ مشاركاته، ويسعى إلى مواصلة الأداء المميز بعد تصدره المجموعة برصيد 7 نقاط في دور المجموعات، بينما استطاع «التنين الذهبي» بلوغ هذه المرحلة مرتين ونجح في الوصول إلى المركز الرابع في نسختين.

ويتطلع منتخب الأردن إلى كسر عقدة التعادل التي تسيدت اللقاءات الأخيرة بين الطرفين أثناء التصفيات الآسيوية، إذ حسم التعادل السلبي مباراة الذهاب والتعادل الإيجابي 1-1 لقاء الإياب، ما يجعل الأردن مطالباً بالحذر أمام فيتنام، والذي يعتبر من المنتخبات الآسيوية المتطورة وقدم نفسه بصورة مميزة في البطولة.

ويعول الأردن على خدمات أبرز لاعبيه وهم: موسى التعمري وزميله ياسين البخيت، اللذان يعتبران من الأوراق الرابحة لمنتخب الأردن، إضافة إلى قائد المنتخب الحارس عامر شفيع والذي ذاد عن مرماه ببسالة في صد الكثير من الكرات أثناء المواجهات السابقة، ليحافظ على نظافة شباكه طوال دور المجموعات في المباريات الثلاث أمام أستراليا وسوريا وفلسطين.

شفيع: مباراة نهائي

أكد عامر شفيع حارس مرمى منتخب الأردن، جاهزيتهم الكبيرة للمواجهة الصعبة أمام فيتنام اليوم، وقال إن المباراة بمثابة نهائي نظراً لخروج المغلوب، مضيفاً أن اللقاء يجمعهم بمنافس شرس وعنيد ومستواه متطور، ما يتطلب الحذر والتركيز العالي من أجل التأهل إلى دور ربع النهائي. وعن مشاركته 3 مرات في نهائيات كأس آسيا مع الأردن، أكد شفيع أن البطولة الآسيوية أثبتت وجود تطور ملحوظ على مستوى المنتخبات المشاركة أبرزها فيتنام، مشدداً على ضرورة عدم التهاون، لا سيما وأنه من المتوقع أن يكون «رتم» المباراة سريعاً.

وأشاد شفيع بحالة الانسجام بين اللاعبين، وقال إن «النشامى» يملك جيلاً ذهبياً، ويشهد تطوراً بالمقارنة مع السنوات الماضية.

دانغ لام: منافس سريع

أعرب دانغ فان لام، حارس مرمى فيتام، عن سعادته بالتأهل إلى دور الـ 16، وقال إن المباراة لن تكون سهلة أمام منتخب الأردن، وهو المنافس بلغ هذه المرحلة بخطوات سريعة بعد تحليل لعب المنافس تبين تسجيل هدفين من ضربات ركنية، وسيبذل قصارى جهده مع زملائه للخروج بفوز ثمين.

وعن مدى رضاه عن أدائه بعد 3 مباريات، قال اللاعب إنه يتطلع إلى تقديم مزيد من العطاء لمنتخب بلاده، ويحرص مع زملائه على بذل قصارى جهدهم من أجل بلده. وعن مبادرة الجمهور الفيتنامي عبر إحضار الطعام العشبي للاعبين، ثمّن اللاعب جهود جمهور فيتنام الذين حرصوا على إحضار الطعام للاعبين.