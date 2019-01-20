خليفة مبارك: لم نفرح بالصدارة

المصدر: أبوظبي- أحمد عيسى

أكد خليفة مبارك مدافع منتخبنا الوطني، أن «الأبيض» أول منتخب في العالم يتأهل بصدارة مجموعته، ويغادر لاعبوه أرضية الملعب وهم في حالة من الحزن لأنهم لم يقدموا مستوى يرضي الجماهير، ذاكراً أن ذلك دليل على تقدير المسؤولية وحب الشعار ورغبة الجميع في إسعاد الجماهير، وقال خليفة مبارك في حوار مع «البيان الرياضي»، إنهم يقدرون وقفة الجماهير بجانبهم في المرحلة الأولى من بطولة كأس آسيا الإمارات 2019، ذاكراً أن الجمهور صنع الفارق وينتظرون دعمه في مباراة الغد أمام قيرغيزستان التي أكد الجاهزية التامة لها، رافضاً وصف مهمة المنتخب بالسهلة مشيراً إلى قوة جميع منتخبات البطولة وغيرها من المواضيع التي تناولها الحوار.

ما تعليقك على حالة عدم الرضا وسط الجماهير عما قدمه المنتخب في مرحلة المجموعات؟

هذا وضع طبيعي لأننا لم نقدم مستوانا الحقيقي، ولأن الجمهور يعلم أن المنتخب يمتلك أكثر من الذي قدمه، لذلك لم يكن راضياً عن المستوى، حتى نحن كلاعبين غير راضين عن أنفسنا رغم صدارتنا للمجموعة، ولعل ذلك كان واضحاً بعد انتهاء مباراة تايلاند الأخيرة، عندما أطلق الحكم صافرة النهاية لم نحتفل بالتأهل، بعكس الفريق التايلاندي الذي أقام الاحتفالات داخل الملعب، من تابع ذلك المشهد ولايعرف النتيجة يعتقد أننا خسرنا نتيجة المباراة وغادرنا البطولة، في رأيي أن هذا إحساس جيد من زملائي، ويؤكد الطموح الذي يتمتعون به وتقديرهم للمسؤولية، وربما نكون أول منتخب في العالم يتأهل بصدارة المجموعة دون أن يخسر ثم يغادر أرضية الملعب حزيناً، شخصياً أعتبرها ناحية إيجابية ومبشرة في ذات الوقت





نيل الصدارة

- وإلى ماذا تعزي عدم الظهور بالمستوى الذي كان متوقعاً أن يقدمه المنتخب في المرحلة الأولى من البطولة؟

أعتقد أن التوفيق لم يحالفنا في تقديم كل ما لدينا، أحياناً أيضاً الرغبة الزائدة في العطاء والتألق مع حماس كبير، يمكن أن ينعكس سلباً على المستوى، وعموماً هذه أشياء تحدث في كرة القدم، كل المنتخبات والفرق تمر بفترات صعبة حتى في النتائج، لكن ما يميز منتخبنا أننا نجحنا في نيل الصدارة وتأهلنا إلى دور الستة عشر وأعتقد أن ذلك هو الأهم.





وماذا عن مباراتكم المقبلة ضد قيرغيزستان؟

هذه المواجهة تختلف عن المباريات الثلاث التي لعبناها في مرحلة المجموعات، لأنها تنتهي بتأهل منتخب ومغادرة الثاني، فالخيار فيها يكون الفوز فقط، وهذا وحده يؤكد أننا مقبلون على مباراة فيها الكثير من الخطورة، لكننا جاهزون لاجتياز المنافس بتحقيق فوز يرضي كل الجماهير، وفي ذات الوقت تقديم مستوى متميز يؤكد قوة المنتخب.

-الكثيرون يعتقدون أن مهمة المنتخب ستكون سهلة أمام المنتخب القرغيزي..مارأيك؟

في كرة القدم لاتوجد مباراة سهلة حتى إذا كانت ودية، هذه مواجهة قوية في بطولة قارية الفائز فيها يتأهل والخاسر يغادر البطولة فكيف تكون سهلة؟. بالتأكيد مباراة صعبة بكل المقاييس وتحتاج إلى جهد كبير من زملائي اللاعبين.

سهولة المباراة المقصود بها أن الخصم أقل مستوى من «الأبيض»؟

كل الفرق التي وصلت النهائيات تستحق الاحترام، لأنها تعبت واجتهدت وقاتلت حتى وصلت إلى ما وصلت إليه، في السابق قال البعض أيضا إن مجموعة الإمارات سهلة، ولكننا شاهدنا منافسة قوية من الجميع مثل المنتخب الهندي الذي قدم كرة قدم جميلة وقوية، وجعل الكثيرين يتحسرون على مغادرته للبطولة، ومنتخب قيرغيزستان من ناحية الخبرة أقل من بعض المنتخبات الأخرى، لكن هنا تكمن خطورته، فمثله يلعب بدافع كبير حتى يحقق الإنجاز، كما أنه يلعب المباراة بدون ضغوط بعكس منتخبنا الذي لا عذر له إذا خسر النتيجة، لا قدرالله، لأننا مطالبون بالفوز من واقع أن البطولة على أرضنا وبين جماهيرنا، وأننا المنتخب الأفضل بحسابات عديدة، وبالتالي المنتخب المنافس سيحضر إلى أرضية الملعب في وضعية جيدة تساعده على تقديم كل ما عنده مع قتاله الشرس للفوز، لذلك المواجهة ستكون غاية في الصعوبة، لكن بإذن الله نتمكن من تحقيق هدفنا ومواصلة مشوارنا في البطولة، وتحقيق تطلعات الجماهير التي تنتظر الأفضل دائماً من المنتخب.

بصراحة...هل المنتخب مؤهل للفوز بلقب البطولة؟

الملعب هو الذي يحدد إذا كان مؤهلاً للفوز بالبطولة أم لا، وليس بالتصريحات، الواضح أمامنا أن هناك من يرشحنا للقب وهذا الترشيح لم يأت من فراغ، ولكن من واقع ثقة في مستوى منتخبنا الذي يضم العديد من العناصر المتميزة، التي تتمتع بتجارب عديدة في الملاعب الدولية، وفي النهاية من يجتهد أكثر ويحالفه التوفيق سيصل إلى هدفه.

طموح الجميع

بمعنى آخر هل أنتم كلاعبين تستهدفون لقب البطولة أم فقط تخططون للوصول إلى مرحلة متقدمة؟

لايوجد فريق يدخل بطولة يمنع نفسه حق الطموح والتفكير في الوصول إلى أبعد نقطة، في كل المنافسات الفرق والمنتخبات تلعب بهدف إحراز اللقب، ونحن كلاعبين لا نريد أن نشغل تفكيرنا في مرحلة لم نصلها، ولدينا استراتيجية واضحة في التعامل مع المباريات بأن نفصل كل مباراة عن الأخرى.

خليفة مبارك غانم كان واحداً من أفضل عناصر المنتخب.. فما هو سرهذا النجاح رغم افتقادك للخبرة؟

أنا جزء من المجموعة وإذا كنت قد نجحت في الظهور الجيد، فإنه بلا شك نتيجة تعاون زملائي اللاعبين الذين استفدت كثيراً من وجودهم بجانبي في هذه البطولة الكبيرة، نصائحهم شكلت لي إضافة كبيرة وساعدتنى على التركيز في المباريات، وعموماً أعتقد أنني قادر على تقديم المزيد مع المنتخب والدفاع عن شعاره الغالي في مشوارنا المقبل.

بطولة ناجحة

بشكل عام ما رأيك في البطولة؟

أعتقد أنها بطولة ناجحة وشهدت عدداً من المباريات القوية، وهناك منتخبات كان مستواها مفاجئاً للجميع، وإن كان البعض يرى أن مشاركة 24 منتخباً ليس من مصلحة البطولة، لكن في ذات الوقت هذا العدد الكبير من المنتخبات منح البطولة إثارة كبيرة، خاصة أن فرص التأهل من المرحلة الأولى كانت متعددة، لذلك كل منتخب قاتل واجتهد في جميع مبارياته لكي يحقق ولو فوزاً وحيداً، ما جعل الإثارة مستمرة حتى الجولة الأخيرة في كل مجموعة.

- كيف ترى مساندة الجماهير للمنتخب؟

مساندة جمهور الإمارات هي التي صنعت الفارق ومنحتنا الأفضلية وقادتنا إلى صدارة المجموعة، صحيح أننا نتفق على عدم ظهور المنتخب بالشكل المتوقع، لكننا أيضا حققنا فوزاً وتعادلين وبصمة الجماهير كانت حاضرة في هذه المباريات، من خلال تشجيعهم القوي وتواجدهم بجانبنا دائماً، وهذا ليس مستغرباً على الجمهور الإماراتي العاشق لبلده ومنتخبه، وأتوقع مواصلة الدعم والتدافع الجماهيري في مباراتنا المقبلة، لمواصلة الدور الإيجابي في تحقيق النتائج التي ترضيهم، ونعدهم أن نقدم المستوى الذي يتناسب مع سمعة الكرة الإماراتية.

ماذا تقول في الختام؟

ليس أكثر من التأكيد على جاهزيتنا لمباراتنا المقبلة ضد قيرغيزستان، التي نأمل أن نقدم فيها أقوى وأروع مباريات البطولة، وأن يكون الفوز حليفنا بإذن الله، لنواصل بعدها مسيرتنا بذات القوة ونحقق طموحات جماهيرنا.

16

أوضح خليفة مبارك غانم أنهم لا يفكرون الآن في دور الثمانية، ولكنهم يفكرون في كيفية تجاوز دور الـ 16 حتى يكون كل التركيزعلى المباراة المقبلة فقط، وهذه هي الطريقة المثلى لتحقيق النجاحات.