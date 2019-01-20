رسالة للجماهير: «الأبيض» ينتظركم غداً

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

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يستعد منتخبنا الوطني الأول لمواجهة منتخب قيرغيزستان في التاسعة من مساء الغد، باستاد مدينة زايد الرياضية، في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي يتأهل الفائز فيها إلى دور الثمانية، ويواصل الأبيض تحضيراته بتدريبات يومية من خلال معسكره بالعاصمة أبوظبي، حيث يؤدي مراناً مساء اليوم بملاعب جامعة نيويورك قبل أن يختتم تدريبه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة.

وركز الجهاز الفني خلال التدريبات السابقة على وضع خطة فنية تُمكن المنتخب من تحقيق الفوز، باعتباره الطريق الوحيد لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، كما شدد الإيطالي زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، على ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة، مطالباً كل لاعب بالالتزام التام بواجبه محذراً من تكرار الأخطاء.

وشهدت التحضيرات جدية والتزاماً واضحين من قبل اللاعبين، الذين أدوا التدريبات بروح معنوية عالية وحماس كبير، بدا واضحاً من خلال تسابقهم لتنفيذ توجيهات الجهاز الفني ونيل ثقته للحصول على مقعد أساسي في تشكيلة المباراة.

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