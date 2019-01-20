عمان وإيران..تحدٍّ ودفاع صلب

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

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يستضيف استاد محمد بن زايد في التاسعة مساء اليوم مواجهة تجمع منتخبي عمان وإيران في دور 16 لكأس الأمم الآسيوية، والمباراة تحمل المزيد من التحدي للفريقين من أجل حجز مقعد في دور الثمانية، وهي بمثابة حوار بين حماس الشباب العماني، والدفاع الحديدي لإيران.

ويتسلح منتخب عمان بحماس لاعبيه الشباب، حيث بلغ متوسط أعماره 24 عاماً، في مواجهة الدفاع الحديدي لإيران، وقد نجح الأحمر في تجاوز دور المجموعات بصعوبة والتأهل بين أفضل 4 منتخبات حاصلة على الترتيب الثالث، خسر أمام اليابان، وأزوبكستان، وحقق انتصاراً كبيراً على أوزبكستان 3- 1 ضمن له التأهل لدور 16 للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته لكأس أمم آسيا.

ويتميز المنتخب الإيراني بالقوة الدفاعية، حيث لم تتلق أي هدف خلال 3 مواجهات في دور المجموعات أمام العراق وفيتنام، واليمن، ويكمل عقد الدفاع الحديدي حارس المرمى المتميز علي رضا بيرانفاند، كما يعتبر خط هجومه الثاني بين الفرق الآسيوية بواقع 7 أهداف، وأبرزهم سردار امزون 3 أهداف، وحقق الفريق فوزين على اليمن وفيتنام، وتعادل أمام العراق.

وتوج المنتخب الإيراني ثلاث مرات بكأس آسيا أعوام 1968- 1972-1976، كما أنه عائد من منافسات كأس العالم روسيا 2018، ولاعبوه يتمتعون بخبرات قارية ودولية واسعة تحت قيادة مدرب البرتغالي المحنك كارلوس كيروش، 65 عاماً، والذي يقود المنتخب الإيراني منذ عام 2011.

فيربيك: لدينا حوافز عديدة

أوضح الهولندي بيم فيربيك مدرب منتخب عمان، أنهم يتطلعون إلى مباراة رائعة يقدم فيها الجميع الأدوار المسندة إليهم، وقال: «طموحنا في البداية التأهل إلى دور 16، وبما أننا حققنا هذا الهدف فإننا نتطلع إلى الهدف التالي والتأهل إلى دور الثمانية». وأضاف: «إيران فريق قوي، في المقابل لدينا حوافز عديدة، ونعتمد على طاقات الشباب في القتال حتى الثانية الأخيرة». وأوضح، أن تحضيرات «الأحمر» تسير بشكل جيد، وقد استغل اليومين الماضيين في تجهيز الفريق ، لافتاً إلى أن الفريق مكتمل الصفوف. وعن قصر فترة الراحة قال: «هذا الأمر وارد ربما لدينا يومان وغيرنا من الفرق ثلاثة أيام، لكن في العموم الاستعدادات جيدة، وأتوقع مباراة كبيرة».

كيروش: بدء المنافسة

قال البرتغالي كارلوس كيروش مدرب إيران، إن المنافسات الحقيقة للبطولة قد بدأت الآن، وعليك أن تبذل أقصى جهد من أجل خطف بطاقة التأهل، ومشيراً إلى أن الحظوظ متساوية بين 16 فريقاً، ولكل مباراة حساباتها الخاصة، ومنتخب عمان جيد، وقد قام باستعدادات جيدة، ولديه لاعبون مميزون، وقد نجح بجدارة أن يحجز مقعداً بين الفرق المتأهلة. وأضاف: نسعى للوصول إلى أعلى معدل للتركيز، مبتعداً عن تشتيت انتباهي خارج الصندوق، ورسالتي دائماً للاعبين، أن يصبحوا الأفضل على أرضية الملعب. وأضاف كيروش ، في كل مباريات كرة القدم، قصص ولحظات، والمفاجآت واردة في أي لحظة، المهم القدرة والحضور الذهني.

مكافأة مضاعفة لعبور إيران

وعد الاتحاد العُماني اللاعبين بمضاعفة مكافأة الفوز في حال عبور إيران إلى دور الثمانية، في الأثناء فرض لاعب الوسط محسن جوهر نفسه على تدريبات الأحمر التحضيرية لمواجهة إيران وكان اللاعب قد أصيب خلال مباراة أوزباكستان، ويعد جوهر من اللاعبين الأساسيين في التشكيلة، وتزاد حظوظه في المشاركة، وربما يدفع به بيم فيربيك المدير الفني في الشوط الثاني.

ويتمتع الأحمر بأريحية دون ضغوط، والشعور الملازم للاعبين تقديم كرة جميلة، بصرف النظر عن النتائج، وخصوصاً أن الفريق تأهل إلى دور 16 للمرة الأولى في تاريخه.