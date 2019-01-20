جمال راشد: الأحمر جاهز لـ«شمشون»

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد جمال راشد، لاعب خط الوسط بالمنتخب البحريني، جاهزية منتخب بلاده لمنازلة نظيره الكوري الجنوبي الملقب بـ«شمشون»، مشيراً إلى أن جميع اللاعبين معنوياتهم عالية، وقاموا بالتحضير بصورة جيدة للمباراة، منذ قدومهم إلى دبي عقب انتهاء دور المجموعات والتأهل لدور الـ16.

وقال لاعب خط الوسط بالمنتخب البحريني: «نحمد الله على التأهل، حيث لم نتمكن من بلوغ نهائيات كأس أمم آسيا في النسخ الثلاث الماضية، لكن تحقق الهدف في النسخة الحالية، وتعاهدنا على مضاعفة الجهد أمام (شمشون)، ونتطلع إلى رسم البسمة على شفاه جمهورنا، ونشكرهم على دورهم في دعم ومؤازرة (الأحمر) البحريني، والزحف خلفه إلى الإمارات، لتقديم تشجيع يرفع من همم اللاعبين، ويشحذ قواهم لتقديم مردود طيب في كأس أمم آسيا». كما أشاد بمستوى البطولة في نسختها الحالية، مؤكداً أن مستوى بعض المنتخبات مثل مفاجأة للاعبي المنتخب البحريني، رافضاً الكشف عن اسم تلك المنتخبات، لكنه أشار إلى أنها قدمت مستويات لم يتوقعها الجميع.

وقال جمال راشد: «نتطلع إلى تحقيق الفوز على المنتخب الكوري، لخطف بطاقة التأهل لدور الثمانية في كأس أمم آسيا، بالرغم من صعوبة المهمة أمام اللاعبين لمستوى المنتخب الكوري المعروف وتصنيفه المرتفع»، مؤكداً عزيمة وإصرار اللاعبين لتقديم مستوى مشرف، والخروج بنتيجة إيجابية في مباراة لا تقبل أنصاف الحلول.