التاريخ يلعب لمصلحة الكبار

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

يلجأ عشاق كرة القدم في العالم، إلى التاريخ ليقول كلمته في المواجهات التي تشهدها البطولات الكبرى، ومنها النسخة الـ 17 من كأس آسيا لكرة القدم المقامة حالياً في الإمارات، والتي تدخل بداية من اليوم مرحلة مباريات الدور ثمن النهائي، والذي يقام بنظام المغلوب، وفي مثل اللقاءات تبني الجماهير وخبراء الكرة تحليلاتهم قبلها، وكثيراً ما يرجح كفة التاريخ أحد المنافسين على الآخر، ويصدق الخبراء في توقعاتهم، لذا كان من الضروري التوقف عند تاريخ مواجهات الدور الـ16 لكأس آسيا، والذي يبدو أنه يلعب لمصلحة الكبار، وذلك في محاولة لرسم رؤية مستقبلية للمباريات المقبلة.

في البداية، نشير إلى أن مباريات دور الـ16 ستقام على مدار ثلاثة أيام، وستكون الانطلاقة اليوم الأحد، بمواجهات الأردن مع فيتنام على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر، والصين مع تايلاند على ملعب استاد هزاع بن زايد بالعين، وسلطنة عمان مع إيران على ملعب استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، وتتواصل المباريات غداً الاثنين، بمواجهات اليابان مع السعودية على ملعب استاد نادي الشارقة، وأوزبكستان مع أستراليا على ملعب استاد خليفة بن زايد بالعين، والإمارات مع قيرغيزستان على ملعب استاد مدينة زايد الرياضية، ويختتم الدور بعد غد الثلاثاء، بمواجهتي البحرين وكوريا الجنوبية على ملعب استاد راشد بنادي شباب الأهلي، والعراق مع قطر على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة.

لم يسبق أن التقى منتخبنا الوطني الأول ومنتخب قرغيزستان من قبل، سواء على الصعيد الودي أو الرسمي، قرغيزستان تشارك للمرة الأولى في النهائيات الآسيوية،وهو ما يرجح كفة «الأبيض»، مع النظر إلى مساندة عاملي الأرض والجمهور لمنتخبنا، والذي تأهل للدور الحالي، بعد تصدره للمجموعة الأولى، برصيد 5 نقاط، بينما تأهل قرغيزستان باحتلال المركز الثالث في المجموعة الثالثة، برصيد 3 نقاط فقط.

الفجوة التاريخية بين المنتخبين الياباني والسعودي ليست كبيرة قبل المواجهة الآسيوية على أرض الإمارات، اليابان حققت العلامة الكاملة وتصدرت المجموعة السادسة، وجمعت السعودية 6 نقاط واحتلت المركز الثاني للمجموعة الخامسة، وتمتلك اليابان أفضلية الفوز بالبطولة القارية 4 مرات، مقابل 3 مرات للمنتخب السعودي، ووفق كل الأرقام والإحصاءات، ستكون مواجهة الغد بين المنتخبين هي الأقوى في دور الـ16.

يرجح التاريخ، كفة أستراليا تماماً أمام أوزبكستان، التي لم تحقق الفوز أو تسجل هدفاً في شباك «الكانغارو» طوال مواجهاتهم الثلاث الماضية، ولكن هذا لا يعني أن أوزبكستان ستكون صيداً سهلاً في كأس آسيا 2019، والمنتخبان تأهلا بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتهما، وكل منهما جمع 6 نقاط من فوزين، ما يعني تعادل الكفة تقريباً في الزمن الحالي، بينما على الصعيد القاري، تملك أستراليا لقباً، وحيداً.

ستكون مواجهة منتخبي الأردن وفيتنام الأولى بين المنتخبين على صعيد كأس آسيا، ولكنهما سبق والتقيا مرتين في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا 2019، وانتهت المباراتان بالتعادل، وهنا لا يرجح التاريخ كفة أحد الطرفين، لكن على ضوء أداء ونتائج الفريقين تعتبر كفة «النشامى» الأرجح، بعد العروض القوية، وتصدرهم للمجموعة الثانية بـ7 نقاط،، بينما لحق فيتنام بقطار المتأهلين، باحتلال المركز الثالث في الرابعة برصيد 3 نقاط.

تعد مواجهة الصين وتايلاند في كأس آسيا الحالية، هي الثانية بين المنتخبين على الصعيد القاري، إذ سبق وتقابلا في دور المجموعات لكأس آسيا 1992 في اليابان، وانتهت المباراة وقتها بالتعادل السلبي، ويرجح التاريخ، كفة المنتخب الصيني كثيراً، على حساب نظيره التايلاندي، «التنين» تأهل لدور الـ 16 وصيفاً عن الثالثة برصيد 6 نقاط، بينما تأهلت تايلاند، بعد وصافة المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

يلتقي منتخبا عمان وإيران للمرة الثانية في كأس آسيا 2019، بعدما سبق وتعادلا 2-2 في دور المجموعات للبطولة القارية نسخة عام 2004، والتاريخ والبطولة الحالية، يرجحان كفة إيران التي سبق وتوجت ثلاث مرات بطلة لكأس آسيا، تأهلت إيران للدور ثمن النهائي، بتصدرها للمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط ، وتأهلت عمان باحتلال المركز الثالث في المجموعة السادسة برصيد 3 نقاط، حصلت عليهم بالفوز 3-1 على تركمانستان.

يرجح التاريخ كفة كوريا الجنوبية بشكل كبير، عندما تلتقي المنتخب البحريني في الدور ثمن النهائي لكأس آسيا 2019، فـ «محاربي التايغوك»، سبق وتوجوا باللقب القاري مرتين، ولم يلتقِ المنتخبان على الصعيدين الرسمي أو الودي منذ 2011، وفي الوقت الحالي، يقدم المنتخب الكوري مباريات قوية وتأهل متصدراً للمجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة 9 نقاط، بينما حسم البحرين تأهله باحتلال ثالث المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط.

يجمع المنتخبين العراقي والقطري، تاريخ كبير من المواجهات المباشرة، بحكم تنافسهم المتكرر في بطولات الخليج، إلى جانب البطولات القارية والآسيوية، ورغم ذلك، ستكون مواجهة الفريقين في الدور ثمن النهائي لكأس آسيا 2019، هو الأول بينهما في البطولة القارية، وفي البطولة الحالية، تأهل العراق بعد احتلاله وصافة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما تصدر منافسه المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط.