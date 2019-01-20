جدول مباريات كأس آسيا 2019

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السبت 5 يناير 2019

20.00 الإمارات ــ البحرين 1 - 1 استاد مدينة زايد الرياضية

الأحد 6 يناير 2019

15.00 استراليا - الأردن 0 - 1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

17.30 تايلاند - الهند 1 - 4 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

20.00 سوريا - فلسطين 0 - 0 استاد نادي الشارقة

الاثنين 7 يناير 2019

15.00 الصين - قيرغيزستان 2 - 1 استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 كوريا الجنوبية - الفلبين 1 - 0 استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 إيران -اليمن 5 - 0 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الثلاثاء 8 يناير 2019

17.30 العراق- فيتنام 3 - 2 استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 السعودية- كوريا الشمالية 4 - 0 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

الأربعاء 9 يناير 2019

15.00 اليابان - تركمنستان 3 - 2 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 أوزبكستان - عمان 2 - 1 استاد نادي الشارقة

20.00 قطر - لبنان 2 - 0 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 10 يناير 2019

15.00 البحرين - تايلاند 0 - 1 استاد آل مكتوم بنادي النصر

17.30 الأردن - سوريا 2 -0 استاد خليفة بن زايد بنادي العين

20.00 الإمارات - الهند 2 -0 استاد مدينة زايد الرياضية

الجمعة 11 يناير 2019

15.00 فلسطين - استراليا 0-3 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

17.30 الفلبين - الصين 0-3 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 قيرغيزستان - كوريا الجنوبية 0-1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

السبت 12 يناير 2019

15.00 فيتنام - ايران 0-2 استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 اليمن - العراق 0-3 استاد نادي الشارقة

20.00 لبنان - السعودية 0-2 استاد آل مكتوم بنادي النصر

الأحد 13 يناير 2019

15.00 كوريا الشمالية - قطر 0 - 6 استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان - اليابان 0 - 1 استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 تركمنستان - أوزبكستان 0 - 4 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

الاثنين 14 يناير 2019

20.00 الإمارات - تايلاند 1 - 1 استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

20.00 الهند - البحرين 0 - 1 استاد نادي الشارقة

الثلاثاء 15 يناير 2019

17.30 استراليا - سوريا 3 - 2 استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 فلسطين - الأردن 0 - 0 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الأربعاء 16 يناير 2019

17.30 كوريا الجنوبية - الصين ٢ - ٠ استاد آل نهيان بنادي الوحدة

17.30 قيرغيزستان - الفلبين 3 - 1 استاد راشد بنادي شباب الأهلي

20.00 إيران - العراق ٠ - ٠ استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 فيتنام - اليمن ٢ -٠ استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الخميس 17 يناير 2019

17.30 اليابان - أوزبكستان 2 - 1 خليفة بن زايد – بنادي العين

17.30 عمان - تركمنستان 3 - 1 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

20.00 السعودية - قطر 0 - 2 استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 لبنان - كوريا الشمالية 4 - 1 استاد نادي الشارقة

دور الــ 16 الأحد 20 يناير 2019

15.00 الأردن ـ فيتنام - استاد آل مكتوم بنادي النصر

18.00 تايلاند ـ الصين - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

21.00 إيران ــ عمان - استاد محمد بن زايد - بنادي الجزيرة

الاثنين 21 يناير 2019

15.00 اليابان ـ السعودية - استاد نادي الشارقة

18.00 أستراليا ــ أوزبكستان - استاد خليفة بن زايد – بنادي العين

20.00 الإمارات ـ قيرغيزستان - استاد مدينة زايد الرياضية

الثلاثاء 22 يناير 2019

17.00 كوريا . ج ــ البحرين - استاد راشد بنادي شباب الأهلي

20.00 قطر ـ العراق - استاد آل نهيان بنادي الوحدة

ربع النهائي الخميس 24 يناير 2019

17.00 الفائز من مباراة 37 الفائز من مباراة 40 - استاد آل مكتوم بنادي النصر

20.00 الفائز من مباراة 38 الفائز من مباراة 39 استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 25 يناير 2019

17.00 الفائز من مباراة 43 الفائز من مباراة 44 - استاد مدينة زايد الرياضية

20.00 الفائز من مباراة 42 الفائز من مباراة 41 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

نصف النهائي الاثنين 28 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 46 الفائز من مباراة 45 - استاد هزاع بن زايد – بنادي العين

الثلاثاء 29 يناير 2019

18.00 الفائز من مباراة 47 الفائز من مباراة 48 - استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة

الجمعة 1 فبراير 2019

يحدد لاحقاً

النهائي

18.00 الفائز من مباراة 49 الفائز من مباراة 50 - استاد مدينة زايد الرياضية