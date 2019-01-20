الصين و تايلاند..خارج التكهنات

المصدر: العين- طلحة عبد الله

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

يستضيف استاد هزاع بن زايد بالعين، في السادسة من مساء اليوم، منتخبي الصين وتايلاند، ضمن ثمن نهائي أمم آسيا الإمارات 2019، في مواجهة يصعب التكهن بنتيجتها، بعد ظهور المنتخبين بمستوى متقارب، خلال مرحلة المجموعات، حيث تأهل كل منهما لهذا الدور كثانٍ لمجموعته.

ولم يُخفِ الإيطالي مارشيللو ليبي، المدير الفني لمنتخب الصين، قلقه إزاء وضعية منتخب التنين قبل مواجهة تايلاند اليوم ، وقال إن فريقه ليس جاهزاً بنسبة كاملة، بسبب بعض الإصابات في صفوف اللاعبين، الذين لم تتضح الرؤية بشأن مشاركتهم في المباراة، غير أن ليبي أكد رضاءه عن تأهل المنتخب لهذه المرحلة ، وقال إنهم عازمون على متابعة العمل الجيد، لتحقيق الفوز، والذهاب إلى ربع النهائي ، مع إدراكهم لصعوبة المهمة، وأشار إلى أن هناك تغييرات حدثت للمنتخب التايلاندي، بعد آخر لقاء جمعه بالمنتخب الصيني في يوليو الماضي، حيث استبدل الأخير مدربه خلال مرحلة المجموعات بالبطولة، كما أجرى تعديلات في طريقة اللعب، وقال: سنواجه منتخباً متميزاً، يملك نزعة هجومية، ويتمتع لاعبوه بالعزيمة القوية، ما يفرض علينا الحذر والذكاء لمواجهته.

من ناحيته، يرغب سيريساك يودار ثاي، المدير الفني للمنتخب التايلاندي، في قيادة فريقه لمتابعة الظهور الجيد، والتقدم في النهائيات، وقال: لدينا رغبة كبيرة في الصعود إلى ربع النهائي، مع إدراكنا أن الأمور لن تكون سهلة، ولكننا نتمتع بمعنويات عالية، وجميع اللاعبين لديهم الحوافز والطموح، وهم متحمسون للتقدم في المسابقة، وخلال الفترة القصيرة التي أعقبت مرحلة المجموعات، عملنا بجد من أجل معاجلة أوجه القصور والسلبيات، من أجل أن نكون أقوياء، لقد تابعت المنتخب الصيني ، خضنا أمامه مباراة في يوليو الماضي، وتغلبنا عليه، ولكننا لن نعتمد على ذلك، فالوضع تغير، وهناك تطور كبير في مستوى هذا المنتخب.