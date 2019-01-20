الأبيض جدية والتزام في انتظار قيرغيزستان

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

يستعد منتخبنا الوطني الأول لمواجهة منتخب قيرغيزستان في التاسعة من مساء الغد، باستاد مدينة زايد الرياضية، في مباراة دور الـ16 لبطولة كأس آسيا الإمارات 2019، التي يتأهل الفائز فيها إلى دور الثمانية، ويواصل الأبيض تحضيراته بتدريبات يومية من خلال معسكره بالعاصمة أبوظبي، حيث يؤدي مراناً مساء اليوم بملاعب جامعة نيويورك قبل أن يختتم تدريبه الرئيسي اليوم على ملعب المباراة. وركز الجهاز الفني خلال التدريبات السابقة على وضع خطة فنية تُمكن المنتخب من تحقيق الفوز، باعتباره الطريق الوحيد لخطف بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي للبطولة، كما شدد الإيطالي زاكيروني المدير الفني لمنتخب الإمارات، على ضرورة تنفيذ التعليمات بدقة، مطالباً كل لاعب بالالتزام التام بواجبه محذراً من تكرار الأخطاء. وشهدت التحضيرات جدية والتزاماً واضحين من قبل اللاعبين، الذين أدوا التدريبات بروح معنوية عالية وحماس كبير، بدا واضحاً من خلال تسابقهم لتنفيذ توجيهات الجهاز الفني ونيل ثقته للحصول على مقعد أساسي في تشكيلة المباراة.

من جهة أخرى، سيعقد المدرب زاكيروني المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة ظهر اليوم، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد مدينة زايد الرياضية، وسيتحدث المدير الفني للأبيض بصحبة لاعب الوسط ماجد حسن عن رؤيته للمباراة كما سيجيب عن أسئلة وسائل الإعلام، ويسبق المؤتمر الصحفي الاجتماع الفني للمباراة والذي سيكون بحضور الحكام مراقب المباراة وممثلين من المنتخبين.

من ناحية اخرى نوه محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، إلى أهمية المساندة الجماهيرية للأبيض في مباراة دور الـ16 أمام قرغيزستان، موضحاً أن دور الجمهور أساسي في هذه المواجهة الصعبة، مؤكداً ثقته الكاملة في أن أبناء الإمارات سيتدافعون إلى استاد مدينة زايد الرياضية منذ وقت مبكر للوقوف خلف المنتخب وتشجيع لاعبيه.

واصفاً المباراة بالمفصلية، مشيراً إلى أن المواجهة لا تحتمل القسمة على اثنين، وأن الفوز هو الطريق الوحيد للعبور إلى المرحلة المقبلة، وهو ما يتطلب تكاتف جهود الجميع، والوقوف صفاً واحداً خلف الأبيض حتى يتمكن من عبور منافسه والحصول على بطاقة التأهل إلى دور الثمانية.

وقدم بن هزام شكره للجمهور على وقفته القوية خلف المنتخب في المرحلة السابقة، مبيناً أن الالتفاف الجماهيري والدعم الكبير من قبل محبي الأبيض كان أثره واضحاً في اعتلاء المنتخب لصدارة المجموعة الأولى، متمنياً أن يستمر هذا التلاحم الجماهيري اللافت في مباراة قرغيزستان.

وأوضح: الأبيض يحتاج لنا جميعاً في المباراة المقبلة التي تمثل أهمية كبيرة في مشواره في هذه البطولة، لدينا الأفضلية ونحن نلعب على أرضنا ووسط جماهيرنا..