الساحرة المستديرة.. الحب فوق قمة «جبل النقعة»

المصدر: العين - طلحة عبدالله

حظيت النسخة السابعة عشرة من نهائيات أمم آسيا الإمارات 2019، باهتمام لافت من قبل عشاق كرة القدم من مختلف الجنسيات والأعراق، وكان ملعب استاد خليفة بن زايد بنادي العين، الذي شهد عدداً من مباريات مرحلة المجموعات شاهداً على هذا الاهتمام الكبير، والذي دفع بعض محبي الساحرة المستديرة من بعض محبي اللعبة لتسلق جبل النقعة الواقع خلف الاستاد مباشرة لمتابعة المباريات المثيرة طلباً للاستمتاع المجاني، في مشاهد أكدت على شعبية كرة القدم.

وجذبت المباريات التي أقيمت على ملعب استاد خليفة بن زايد في مرحلة المجموعات، 28488 متفرجاً، كانوا حضوراً داخل مدرجات الملعب، وشهدت مباراة منتخب نسور قاسيون، والكانغارو الأسترالي في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الثانية الحضور الأكبر من الجماهير، حيث تابع اللقاء 10492 متفرجاً، تلتها مباراة ديربي الشام بين الأردن وسوريا بالجولة الثانية لمباريات المجموعة الثانية، إذا بلغ عدد الحضور 9152 متفرجاً، فيما حضر لقاء اليابان وأوزبكستان بالجولة الأخيرة من مباريات المجموعة السادسة 7005 متفرجين، وكان الحضور الأقل للمباريات التي جرت بملعب استاد خليفة بن زايد في مباراة الصين وقيرغيزستان والذي بلغ 1839متفرجاً، وينتظر أن يشهد لقاء أستراليا وأوزبكستان غداً على ملعب استاد خليفة بن زايد حضوراً كبيراً.