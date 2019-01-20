76 % : «النشامى» سيذهب بعيداً

المصدر: دبي - علي شدهان

لمشاهدة الغرافيك بالحجم الطبيعي اضغط هنا

أكد 76 % من المستطلعين عبر استطلاع الرأي، الذي أجرته جريدة البيان عبر موقعها الإلكتروني، وحسابيها في «تويتر» و«فيسبوك»، على أن المنتخب الأردني قادر على الذهاب بعيداً في البطولة، فيما لم يرشحه 24 % من المستطلعين. وطرحت البيان على متابعيها في الحسابات الثلاثة، سؤالاً محدداً، مفاده «هل تثق في قدرة النشامى على الذهاب بعيداً في البطولة؟»، فجاءت الردود في الموقع الإلكتروني بنسبة 86 %، يرون أن المنتخب الأردني قادر على المضي بعيداً، فيما يرى 14% العكس، بينما ساند 87 % عبر «تويتر» منتخب النشامى، في مقابل 13 % قللوا من حظوظه، فيما لم يستبعد 56 % من المستطلعين عبر «فيسبوك»، إمكانية تألق النشامى، في مقابل 44 % يرون خلاف ذلك.