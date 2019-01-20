مشجّع ياباني يعشق العين وعموري

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف اساهي أودا أحد كبار مشجعي المنتخب الياباني (الساموراي) المشارك في نهائيات كأس أمم آسيا المقامة حالياً في الإمارات عن عشقه الكبير لنادي العين ولنجمه السابق عمر عبد الرحمن (عموري).

ويتجوّل أساهي الذي عبر عن سعادته ببلوغ منتخب بلاده للدور الثاني من النهائيات، مرتدياً قميصاً للزعيم يحمل رقم 10 وعليه اسم عمر عبد الرحمن، وهو القميص السابق لنجم الإمارات قبل الانتقال إلى الهلال السعودي بداية الموسم الحالي.

ويغيب عموري عن تشكيلة منتخبنا الوطني في نهائيات كأس أمم آسيا بسبب إصابة في الرباط الصليبي كان قد تعرض لها أثناء مشاركته مع فريقه في الدوري السعودي.

وصرح أساهي أنه عشق عموري خلال مشاهدته في الألعاب الأولمبية بلندن 2012 أثناء مشاركته مع المنتخب الأولمبي، مشيراً إلى أنه أصبح يتابع مبارياته سواء مع المنتخب الوطني أو نادي العين منذ تلك الفترة حتى أنه سافر من أجل تشجيعه في نهائي دوري أبطال آسيا أمام جيوبنك هيونداي بكوريا الجنوبية في 2016، إضافة إلى أنه لا يفوّت مشاهدة أية مباراة للزعيم في المسابقة القارّية، وقال أساهي: أنا حزين لعدم مشاركته في البطولة الحالية بسبب الإصابة.

ويحتفظ أساهي بصور كثيرة تجمعه مع لاعبي نادي العين ومدربه السابق الكرواتي زلاتكو داليتش واستاد هزاع بن زايد وبعض المباريات وصور لقمصان مختلفة تحمل رقم واسم عموري.

وأوضح أساهي الذي يعمل مذيعاً في إذاعة «طوكيو12» أنه يرتبط بعلاقة صداقة مع عدد من لاعبي العين مثل مواطنه شيوتاني الذي يعدّ أحد أصدقائه المقربين و البرتغالي كاي.

كما كشف المشجع الياباني أنه كان حريصاً على متابعة عموري في بطولة كأس آسيا الماضية في أستراليا بحضوره مباريات المنتخب الوطني بما فيها لقاء ربع النهائي الذي أسقط فيه الأبيض نظيره الساموراي بركلات الترجيح.