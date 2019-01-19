«الأرز» يودع بالدموع

المصدر: الشارقة - عماد الدين إبراهيم

غادرت بعثة رجال الأرز المنتخب اللبناني أمس، الدولة بعد أداء مشرف وذكرى طيبة ومكاسب تاريخية في النسخة 17 من أمم آسيا بعد أن فاز على نظيره الكوري الشمالي في مواجهة أول من أمس في ختام مواجهات الدور الأول للمجموعة الخامسة ليفشل في خطف إحدى بطاقات الترقي إلى دور الستة عشر عبر بوابة أفضل أربعة ثوالث، لكنه خروج وصف بالمشرف وغادروا البطولة والدولة مرفوعي الرأس، وتاركاً وراءه ذكرى طيبة وإشادات متلاحقة بما قدم.

مجهود مشرف

فيما وصف جهاد الشحف الأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم مشاركة منتخب بلاده في النسخة السابعة عشرة من أمم آسيا 2019 بأنها مشاركة مشرفة والكل يفخر بما قدم رجال الأرز فيها، بداية من التصفيات وصولاً إلى دور المجموعات في النهائي المبهر في دولة الإمارات، خاصة في مواجهة أول من أمس أمام المنتخب الكوري الشمالي، والتي وصفها بالملحمة البطولية التي قدم فيها المنتخب أداء مميزاً وكان قاب قوسين أو أدنى من الترقي للدور الثاني لولا بطاقة صفراء لم تكن في الحسبان.

هدف وبطاقة

وتوضيحا لأسباب خروج المنتخب اللبناني رغم الرباعية الرائعة في شباك الكوري الشمالي يقول الأمين العام لاتحاد كرة القدم في لبنان: «نعلم جيدا أن كرة القدم أرقام وإحصائيات ونتائج، سواء في الأهداف أو البطاقات الملونة في البطولة، وتحتسب جميع النتائج مع بعضها البعض، وهو الأمر الذي جعل منتخبنا اللبناني يدخل مواجهة أول من أمس بفرصة واحدة وهي الفوز وبفارق أربعة أهداف نظيفة لتغطية فارق الأربعة أهداف السلبية في رصيدنا وهو أمر خلق ظروفا متباينة وسط المنتخب بين ضغوط الأربعة أهداف السلبية والروح القتالية التي تضاعفت لأجل تغطية فارق الأهداف وكانت المفاجأة غير المتوقعة هدف مبكر في العشر دقائق الأولى، وهو الهدف الذي اربك الحسابات بنهاية المواجهة مع بطاقة صفراء وحيدة وهي الأخرى تعتبر قاسمة لظهر منتخبنا اللبناني فكانت حسابات معقدة أبعدتنا عن مواصلة مسيرة من التميز والإبداع في بطولة استثنائية.

مونديال 2022

واعتبر الأمين العام لاتحاد كرة القدم في لبنان أن المنتخب خسر الترقي إلى دور الستة عشرة لكنه خرج بالعديد من المكاسب منها: ربحنا منتخبا قويا يضم عناصر جيدة سيكون لها كلمتها العليا في المستقبل القريب، وهو أمر يضعنا كاتحاد لبناني لكرة القدم أمام تحديات كبيرة لأجل مواصلة الحفاظ على هذا المنتخب وضخ دماء جديدة مع المجموعة الحالية، لأجل انطلاقة قوية وجادة في التصفيات المقبلة لمونديال 2022.

استمرار المدرب

وحول استمرار مدرب المنتخب اللبناني الحالي ميودراج رادولوفيتش يقول الأمين العام لاتحاد كرة القدم في لبنان: المدرب الحالي عقده مستمر مع المنتخب حتى يونيو المقبل، ولا نفكر في الاستغناء عنه، الاتجاه السائد هو أن يواصل هذا المدرب مع رجال الأرز لأنه حقق نتائج جيدة معهم طوال مسيرة المنتخب في مختلف البطولات، لكن في خاتمة المطاف الأمر متروك لاختيار المدرب، سواء بمواصلته معنا أو البحث عن عرض جديد، والأشهر المقبلة ستحدد هذا الأمر.

دماء جديدة

وحول مستقبل المنتخب، سواء بالعناصر الحالية أو استقطاب عناصر جديدة يقول الأمين العام لاتحاد كرة القدم في لبنان «قطعا المنتخب به نجوم عالمية وهي عناصر تجمع بين الخبرة والشباب الجدد وتوليفة تميزت وتستحق الشكر على ما قدمت في هذه البطولة، لكن سيكون هناك دماء جديدة تضاف إلي العناصر الحالية، سواء من خارج لبنان أو عبر المراحل السنية في الداخل اللبناني، والتي تعتبر الرافد الرئيسي للمنتخب باللاعبين عبر تمرحل جيد من ناشئين إلى شباب إلى أوليمبي، وهو الأسلوب الأمثل في الإحلال والإبدال وتواصل الأجيال في مسيرة المنتخب الأول لكرة القدم».