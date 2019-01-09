هنا الإمارات

المصدر: إعداد - خالد المهيري

يمثل مسجد البدية بإمارة الفجيرة أبرز الشواهد التاريخية، فهو من أقدم المساجد في دولة الإمارات، ويعود تاريخه إلى أكثر من 500 سنة، حيث وضحت نتائج دراسة أجرتها هيئة الفجيرة للسياحة والآثار وبالتعاون مع جامعة سيدني بأستراليا، أن بناءه تم بحدود العام 1446 للميلاد تقريباً، وبني بهندسة فريدة.

يختلف مسجد البدية عن المساجد الأخرى القديمة والحديثة كونه مقبباً بأربع قباب غير متساوية في الحجم، مبنية بشكل جميل وكل قبة مكونة أصلاً من ثلاث قباب مركبة الواحدة فوق الأخرى..

فهناك قاعدة القبة الكبيرة أولاً ومن ثم عليها قبة أصغر فثالثة ذات رأس دقيق.. وهذه القباب متجاورة لا تبعد الواحدة عن الأخرى كثيراً يحمل هذه القباب الأربع عمود وسطي واحد وهو العمود الرئيس، فيما توجد أعمدة جانبية صغيرة أخرى.

وتستند إلى قمة العمود الأوسط أسس البناء وقواعد سقفه التي تحمل القباب الأربع في نظام هندسي بديع. أما شكل المسجد فمربع طول ضلعه 15 ياردة وله باب واحد. محراب المسجد مكون من فسحة بطول ياردتين وعرض ياردة واحدة. أما المنبر فمكون من سلم به ثلاث درجات للأعلى.

تحمل حيطان المسجد بعض آثار لنقوش وزخارف طمست معالمها بفعل الأيام. والواضح منها يشبه أسنان المنشار. وعلى الجدران فتحات يدخل منها الضوء وكوات لوضع المصابيح. يقع المسجد في باحة مفتوحة من سور مبني من الحجارة الصلدة ربط بينها بالطين العادي والتبن، لا يتجاوز ارتفاعه المتر والنصف وهو على شكل مستطيل.