زاكيروني «يذاكر» الهند وتايلاند

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عكف الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة ألبرتو زاكيروني مع معاونيه خلال الأيام الماضية على «مذاكرة» وتحليل مباراة الهند وتايلاند التي انتهت بفوز الهند بأربعة أهداف مقابل هدف، وذلك للوقوف على مستوى المنتخبين اللذين سيلتقيهما الأبيض في الجولتين المقبلتين، ودوّن الجهاز الفني العديد من الملاحظات على أداء المنتخبين ورصد كل كبيرة وصغيرة عنهما.

وحرص الجهاز على عقد لقاءات فردية وجماعية مع اللاعبين، تم خلالها شرح التفاصيل الفنية الخاصة بكل منتخب للاعبين للتعرف على نقاط الضعف والقوة لدى كل منهما، إضافة إلى توزيع الأدوار على اللاعبين خلال المباراة وتحديد المسؤوليات وفقاً للخطة الفنية المرسومة.

على صعيد متصل شهدت التدريبات الأخيرة للمنتخب الوطني مشاركة كل العناصر المتواجدة في المعسكر، باستثناء اللاعب سيف راشد الذي شكا من الإصابة عقب لقاء البحرين، ويخضع للعلاج تحت إشراف الجهاز الطبي، وأظهر اللاعبون حماساً كبيراً وروح معنوية عالية وإصراراً واضحاً على تحقيق نتيجة جيدة في المباراة المقبلة لضمان بطاقة التأهل إلى المرحلة المقبلة.

ويؤدي «الأبيض» مساء اليوم تدريبه الرئيس للمباراة الثانية في مرحلة المجموعات، أمام المنتخب الهندي في الثامنة من مساء الغد باستاد مدينة زايد الرياضية، وسيضع الجهاز الفني خلال مران الغد اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في المباراة ويطمئن على جاهزية اللاعبين لهذه المواجهة المهمة.

وعقب مباراة البحرين واصل المنتخب تدريباته بصورة يومية، حيث ركز الجهاز الفني على تجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة، وتعزيز قدرات المنتخب حتى يتمكن من اجتياز المنتخب الهندي، من أجل زيادة حظوظه في التأهل إلى المرحلة المقبلة من البطولة، خاصة أن الهند يجلس على صدارة المجموعة الأولى في الوقت الراهن بثلاث نقاط، يليه الإمارات والبحرين ولكل نقطة واحدة فيما يتذيل منتخب تايلاند بلا نقاط.

وتبدو صفوف المنتخب مكتملة قبل مواجهة الهند بعد العودة القوية الثنائي إسماعيل مطر وإسماعيل أحمد، اللذين شاركا بصورة طبيعية في التدريبات مع المجموعة، وأكدا جاهزيتهما البدنية والفنية، وبدا الجهاز الفني للأبيض سعيداً بجاهزية الثنائي باعتبارهما من أصحاب الخبرة ويمثلان ثقلاً كبيراً في صفوف المنتخب بخطي الوسط والدفاع، كما يسهم وجود اللاعبين في توفير خيارات فنية إضافية للمدرب في اختيار قائمة البداية.

كما مثلت مشاركة أحمد خليل في الجزء الأخير من مباراة الافتتاح تعزيزاً مهماً لتشكيلة الأبيض استناداً على الخبرة الميدانية الكبيرة التي يتمتع بها خليل وقدراته الهجومية المميزة التي يحتاجها المنتخب في المباراة المقبلة التي يتوقع أن يخوضها الأبيض باستراتيجية هجومية من أجل حسم النتيجة لصالحه والحصول على النقاط الثلاث.

المؤتمر

ويعقد في الخامسة والربع من مساء اليوم، بقاعة المؤتمرات الصحفية باستاد مدينة زايد الرياضية، المؤتمر الصحفي التقديمي للمباراة والذي سيتحدث فيه المدرب ألبرتو زاكيروني المدير الفني للأبيض، ويرافقه اللاعب خميس إسماعيل.

دعوة

ومن جانبه أشاد عبيد هبيطة، مدير منتخبنا الوطني الأول، بالالتفاف الجماهيري الكبير حول الأبيض في مباراة الافتتاح أمام البحرين، مبيناً أن التواجد الكثيف لأبناء الإمارات داخل استاد مدينة زايد الرياضية لم يفاجئه، ولم يكن غريباً على عشاق كرة القدم الإماراتية وأنصار الأبيض الذين دائماً ما يتقدمون الصفوف ويحرصون على مساندة اللاعبين في كل المباريات.

وأكد هبيطة ثقته بأن المنتخب سيجد مساندة جماهيرية كبيرة في المباراة المقبلة أمام الهند، رغم الإحباط الذي أصاب البعض بسبب نتيجة التعادل في لقاء الافتتاح، مشيراً إلى أن الأبيض يحتاج إلى أنصاره أكثر في الأوقات الصعبة، مضيفاً أن مواجهة الهند مهمة وصعبة وتتطلب تضافر الجهود حتى يتحقق النصر المنشود.

وأوضح مدير المنتخب أن الروح المعنوية عالية في صفوف اللاعبين، وأنهم جميعاً عازمون على تقديم كل ما يملكون من أجل التعويض أمام الهند، لافتاً إلى أن الجهازين الفني والإداري حرصا على عقد عدة لقاءات واجتماعات فردية وجماعية مع اللاعبين، جرى خلالها التأكيد على أهمية المباراة المقبلة وضرورة تحقيق الفوز فيها لتعزيز حظوظ المنتخب في هذه البطولة.

وكشف عبيد هبيطة عن جاهزية كل العناصر، مبيناً أن جميع اللاعبين رهن إشارة الجهاز الفني باستثناء سيف راشد الذي يخضع للعلاج، مضيفاً أن وفرة الخيارات ستنعكس إيجابياً على تشكيلة الأبيض أمام الهند، متمنياً أن يوفق اللاعبون في تحقيق النتيجة المطلوبة.