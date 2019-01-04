تدريبات مكثفة لمنتخب الأردن استعداداً لأستراليا

المصدر: العين: طلحة عبدالله

أجرى منتخب الأردن، أمس، حصته التدريبية الثالثة منذ وصوله إلى مدينة العين الاثنين الماضي، استعداداً لمباراته أمام حامل اللقب الكنغر الأسترالي والمقررة بعد غد الأحد على ملعب استاد هزاع بن زايد، في استهلالية مباريات المنتخبين بنهائيات كأس الأمم الآسيوية الإمارات 2019، ويدرك المنتخب الأردني بقيادة مدربه البلجيكي فيتال بوركلمانز صعوبة المهمة، غير أن زملاء حارس المرمي المخضرم عامر شفيع يدخلون اللقاء بروح التحدي والرغبة العالية في الظهور المشرف والخروج بأفضل النتائج.

معسكر تحضيري

خاض منتخب النشامى قبل القدوم إلى الإمارات معسكراً تحضيرياً، لعب خلاله عدداً من المباريات، حيث خسر في ثلاث وديات وتعادل في اثنتين، ويحاول المدير الفني للمنتخب ترتيب أوراقه على النحو الأفضل، بالوصول إلى التشكيلة المثالية التي يدخل بها إلى النهائيات القارية، حيث يشارك في البطولة ضمن المجموعة الثانية التي تضم إلى جانبه والمنتخب الأسترالي منتخبي سوريا وفلسطين، ويعول المنتخب الأردني على خبرة مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في عدد المباريات الدولية، إلى جانب الدماء الحارة من اللاعبين الشباب، وتعتبر المباراة الافتتاحية في غاية الأهمية كونها تحدد بصورة كبيرة معالم الطريق في المشوار الآسيوي.

لقب البطولة

توقع حسن عبدالفتاح، نجم منتخب الأردني السابق، أن ينحصر لقب بطولة آسيا بين منتخبي الإمارات والسعودية؛ لأنهما من وجهة نظره الأكثر اكتمالاً مقارنة بمنتخبات أخرى، على غرار منتخب اليابان مثلاً الذي يعيش حالياً فترة انتقالية بين جيلين، واعتبر في تصريحات نقلها عنه وفد اتحاد الإعلام الرياضي الأردني أن المجموعة الأولى هي الأصعب كونها تضم منتخبات قوية على رأسها حامل اللقب الطامح للمحافظة على لقبه بالإضافة لسوريا وفلسطين، وأعرب عن ثقته بقدرة منتخب النشامى على الارتقاء لمستوى بطولة كبيرة بحجم نهائيات كأس آسيا، مشيراً إلى أن التجارب السابقة تؤكد أن لاعبي منتخب الأردن يملكون الحافز للظهور بقوة في كافة البطولات التي يتواجدون فيها مهما كان حجم المنافسين.

المقياس الحقيقي

وأكد عبدالفتاح أن نتائج المباريات الودية لمنتخب النشامى ليست مقياساً على الإطلاق؛ لأن مثل تلك المواجهات فرصة للجهاز الفني لتطبيق جملة من الأفكار، والمستوى الحقيقي يكون في المباريات الرسمية، متمنياً أن ينجح المنتخب في رسم الابتسامة على وجوه جماهيره العريضة التي تنتظر منه الشيء الكثير.

وينتظر الجهاز الفني للمنتخب الأردني التقرير النهائي للطاقم الطبي بخصوص حالة اللاعب إحسان حداد، الذي غاب عن التحضيرات الأخيرة للمنتخب بسبب الإصابة التي تعرّض لها، في حين تؤكد المصادر أن اللاعب بلغ مرحلة جيدة من الجاهزية بعد تعافيه تماماً، وربما أعلن المدرب انضمامه رسمياً للقائمة المشاركة في البطولة في غضون الساعات المقبلة، وكان الجهاز الفني للمنتخب أصر على مرافقة إحسان سيرافق المنتخب إلى الإمارات لاستكمال علاجه، تمهيداً للوقوف على حالته النهائية قبل تسليم الكشف الرسمي للاعبين الذين سيتواجدون في القائمة النهائية.

بعثة المنتخب

تضم البعثة الأردنية للإمارات 24 لاعباً هم: عامر شفيع، معتز ياسين، أحمد عبدالستار، طارق خطاب، يزن العرب، محمد الباشا، أنس بني ياسين، براء مرعي، فراس شلباية، سالم العجالين، بهاء عبدالرحمن، عبيدة السمارنة، خليل بني عطية، أحمد سمير، سعيد مرجان، صالح راتب، يوسف الرواشدة، أحمد عرسان، يزن ثلجي، ياسين البخيت، موسى التعمري، بهاء فيصل وعدي القرا إلى جانب إحسان حداد.