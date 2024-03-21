الحديث مازال مبكرًا عن عودته للملاعب.. أحمد رفعت يسترد وعيه بنسبة 100%

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن الدكتور أحمد عيد رئيس الجهاز الطبي بنادي مودرن فيوتشر المصري، أنباء سارة بخصوص اللاعب أحمد رفعت الذي يرقد في المستشفى، بعد معاناته من توقف عضلة القلب بشكل مفاجئ في لقاء الاتحاد السكندري يوم الإثنين 11 مارس الجاري، بالدوري المصري.

وقال طبيب فيوتشر عبر قناة "أون تايم سبورتس 2"، إن رفعت عاد للتنفس بشكل طبيعي دون استخدام أي أجهزة، مؤكدًا أن اللاعب استعاد وعيه بالكامل.

وأضاف: "رفعت يدرك حاليًا من حوله واسترد وعيه بنسبة 100%، لكنه سيخضع لاختبار ذاكرة خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأكد طبيب فيوتشر أن اللاعب انتقل إلى غرفة مجهزة بالمستشفى المتواجد به بالإسكندرية، موضحًا أن جميع أعضاء جسم اللاعب تعمل بكفاءة عدا الرئة التي تحسنت بشكل كبير، والكلى التي مازالت تخضع لغسيل تنشيطي.

وتابع: "وصلنا لمرحلة جيدة من الوعي والإدراك من اللاعب، وسعداء للغاية بما وصل له خلال الساعات الماضية التي شهدت تطورات إيجابية".

وعن كواليس إسعاف رفعت عقب سقوطه في أرض الملعب، أكد أحمد عيد أن الزحام حول اللاعب داخل المستطيل الأخضر منعه من العمل لإنعاش قلب اللاعب رغم أن البروتوكول الطبي يجعل الحالة الأفضل بإسعافه في الملعب.

وأضاف: "اخترت عدم الالتزام بالبروتوكول لأن البيئة لم تكن مهيئة لذلك بسبب الزحام وبدأت على الفور إنعاش قلب اللاعب في سيارة الإسعاف قبل تحركنا للمستشفى".

وأكمل: "إسعاف اللاعب في أرض الملعب كان من الوارد أن يجعل مهمة إنعاش القلب أسهل لكن الأمر مرتبط بإرادة إلهية".

وأشار إلى أنه لا يوجد تقصير في مسألة إسعاف رفعت ولكنه أعطى تعليماته للاعبي فيوتشر، بعدم التجمع حول أي مصاب داخل الملعب.

وأتم قائلاً: "الحديث مازال مبكرًا عن عودة رفعت للملاعب، ولكن الحالة تتحسن والأمور ستصبح أفضل مع عودة الكلى لحالتها الطبيعية ووقتها سيتم تحديد موعد مغادرته للمستشفى".

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