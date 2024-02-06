خاص - البيان.. حسام حسن يقترب من تدريب منتخب مصر

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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شهدت الساعات القليلة الماضية، مفاجأة من العيار الثقيل بشأن هوية المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، الذي من المقرر أن يتولى المهمة في الفترة الحالية، خلفًا للبرتغالي روي فيتوريا مدرب الفراعنة السابق، الذي تمت إقالته في أعقاب الخروج المبكر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023.

وقام مسؤولو اتحاد الكرة المصري خلال الأيام الماضية بالتواصل مع أكثر من مدرب للتفاوض معه حول تولي مهمة تدريب الفراعنة، جاء على رأسهم الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني السابق لمنتخب السعودية، ومدرب منتخب فرنسا للسيدات حاليًا، الذي أبدى موافقته على تولي تدريب منتخب مصر الأول، وأبدى حماسه لخوض التجربة، لكن طلب أن تكون بداية مهام عمله بشكل رسمي عقب الانتهاء من أولمبياد باريس، أغسطس المقبل، بسبب رفض الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لفكرة رحيله خلال الوقت الراهن.

وأبلغ مسؤولو الاتحاد المصري، المدرب الفرنسي بأنه سيتم دراسة شروطه ومطالبه والرد عليه خلال يومين، قبل أن تنقلب الأمور رأسًا على عقب.

وكان مسؤولو الكرة المصرية أعلنوا في وقت سابق على الملأ، عدم التفكير في تعيين مدرب مصري لخلافة فيتوريا، وصرح وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي قائلاً، إن تجربة الثنائي المخضرم محمود الجوهري وحسن شحاتة، وما قدمه مع منتخب مصر، كانت استثنائية، مشيرًا إلى أن المدرب المصري فشل بعد ذلك في وضع بصمته مع الفراعنة، في إشارة إلى بعض أسماء المدربين الوطنيين المصريين الذين تولوا مهمة تدريب المنتخب في السنوات الماضية، أمثال حسام البدري وإيهاب جلال وشوقي غريب.

وشهدت الساعات الماضية، فتح ملف المدرب المصري مرة أخرى، حيث طالبت بعض الأصوات المسؤولة، بتعيين حسام حسن نجم منتخب مصر السابق في منصب المدير الفني، وعدم الاستعانة بمدرب أجنبي، خاصة أن نجاحات الفراعنة دائمًا ما تأتي تحت قيادة المدرب الوطني.

وكان اسم حسام حسن مرشح بقوة لتدريب منتخب مصر قبل التعاقد مع فيتوريا ومن قبله البرتغالي كارلوس كيروش، ولكن ترددت بعض الأقاويل بأن محمد صلاح نجم الفراعنة ونادي ليفربول، كان رافضًا للأمر ويرى أن الأفضل هو تكليف مدرب أجنبي بهذه المهمة.

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