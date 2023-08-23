الاتحاد للتمسك بالصدارة والنصر يبحث عن أولى نقاطه في الدوري السعودي

المصدر: وكالات

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يدافع الاتحاد بطل الموسم الفائت، عن صدارته عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على الرياض غداً الخميس على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض في افتتاح مباريات المرحلة الثالثة للدوري السعودي لكرة القدم.

وحقق الاتحاد الفوز في مباراتيه على الرائد ثم الطائي منذ مطلع الموسم الحالي ليتصدر الترتيب بفارق الاهداف برصيد 6 نقاط بالتساوي مع فريقين آخرين هما الاهلي والاتفاق.

في المقابل، يحتل الرياض المركز الثامن برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على الوحدة وتعادله مع ضمك.

ويضم الرياض بعض الأسماء الجيدة أمثال الحارس الأوروغوياني مارتن كامبانيا والروماني ألين توسكا والزيمبابوي نوليدج موسونا والمالي بيراما توزي والغابوني ديدييه ندونغ والوافد الجديد الإسباني خوانمي.

أما الاتحاد، فعلى الرغم من أنه لم يقدم المستوى المنتظر منه، إلا أنه حقق الاهم من خلال الفوز على الرائد والطائي محافظاً على نظافة شباكه، ويطمح في تجاوز الرياض والعودة بالعلامة الكاملة للمحافظة على صدارته.

ويبرز في الاتحاد مجموعة من الأسماء المميزة يتقدمها الفرنسي كريم بنزيمة ومواطنه نغولو كانتي والمغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي رومارينيو ومواطنه مارسيلو غروهي واحمد شراحيلي ومهند الشنقيطي.

الأهلي والأخدود

ويضع الأهلي النقاط الثلاث هدفاً له عندما يستضيف الأخدود على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بجدة، في مباراة ثأرية، يسعى من خلالها الأهلي لرد اعتباره بعد خسارته ذهاباً وإياباً أمام ضيفه في دوري الدرجة الأولى.

وظهر الأهلي في مباراتيه السابقتين بشكل مميز، من حيث المستوى والنتيجة، ونجح في تسجيل فوزين متتاليين، وضعته في المقدمة، ويتطلع إلى تحقيق فوزه الثالث توالياً والبقاء في اندية الصدارة، لاسيما في ظل تكامل صفوفه التي ستشهد عودة هدافه البرازيلي روبرتو فيرمينو بعد تعافيه من الإصابة، ومشاركة الوافد الجديد المدافع التركي ميريح ديميرال، إلى جانب الجزائري رياض محرز والفرنسي آلان ماكسيمان والإيفواري فرانك كيسيه والبرازيلي روجيه إيبانيز.

وبعد الأداء الجيد في مباراته الأولى أمام الشباب التي فرض فيها التعادل على مضيفه، انقاد الأخدود للخسارة بالثلاثة على ملعبه أمام الفتح، ويأمل أن يستعيد توازنه ويخرج بنتيجة إيجابية رغم قوة منافسه .

ويعتمد الأخدود على مجموعة من الأسماء الجيدة أمثال الكولومبي سيباستيان بيدروسا والجورجي سولومون كفيركفيليا والروماني اندريه بوركا ومواطنه فلورين تاناسي فيما يفتقد جهود لاعب وسطه الإسباني أليكس كولادو للإيقاف.

الرائد والهلال

ويأمل الهلال في استعادة توازنه، عندما يواجه مضيفه الرائد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، في مباراة يتفوق خلالها الهلال على الورق عطفاً على الفوارق الفنية الكبيرة بينه وبين منافسه.

ويقبع الرائد في المركز الأخير بعدما تلقى خسارتين أمام الاتحاد 0-3، وأبها 0-1، فيما يحتل الهلال المركز الرابع برصيد 4 نقاط، بعد فوزه على أبها 3-1، وتعادله مع الفيحاء 1-1.

ومن المتوقع أن تشهد صفوف الرائد مشاركة لاعبه الجديد النروجي ماتياس نورمان، وكذلك المغربيين محمد فوزير وكريم البركاوي بعد تعافيهما من الإصابة، إلى جانب الجزائري أمير سعيود والسنغالي مامادو لوم ومواطنه عمر غونزاليس وجوليو تافاريس من الرأس الاخضر.

في المقابل، قدم الهلال مستويات مميزة في أول مباراتين رغم تعثره بالتعادل في المباراة الثانية أمام الفيحاء، ويسعى إلى تجاوز ذلك التعثر والعودة بالنقاط الثلاث، وهو مرشح لذلك مالم تحدث مفاجأة.

ويتوقع أن يشارك المهاجم الصربي الكسندر ميتروفيتش والحارس المغربي ياسين بونو في المباراة، لينضما إلى بقية نجوم الفريق كالبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرغي سافيتش والبرازيلي مالكوم فيليبي، وسعود عبدالحميد وسالم الدوسري ومحمد كنو، فيما يغيب المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي والبرازيلي نيمار للإصابة.

الاتفاق والخليج

ويستهدف الاتفاق ثلاث نقاط جديدة، عندما يواجه جاره الخليج، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

ويحتل الاتفاق المركز الثالث برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن المتصدر ووصيفه، فيما يحتل الخليج المركز السادس عشر بدون نقاط.

وتعتبر بداية الاتفاق مثالية بقيادة مدربه الإنجليزي ستيفن جيرارد حيث حقق فوزين متتالين، على حساب النصر والحزم، ويطمح في تجاوز جاره وإضافة ثلاث نقاط جديدة تبقيه ضمن أندية الصدارة.

ويعود لتشكيلة الاتفاق قائده الإنجليزي غوردان هندرسون والسنوسي هوساوي بعد جهوزيتهما البدنية، لينضما إلى بقية نجوم الفريق أمثال السويدي روبن كوايسون والفرنسي موسى ديمبيليه والأسكتلندي جاك هندري والكونغولي مارسيل تيسراند واحمد الغامدي وفيصل الغامدي.

ومن المنتظر أن تشهد صفوف الخليج الظهور الأول للمهاجم المصري محمد شريف الذي تم التعاقد معه مؤخراً، ليشارك مع بقية اللاعبين البوسني إبراهيم سيهيتش والكوري جونغ يونغ والأرجنتيني ليساندرو لوبيس والبرتغالي إيفو رودريغيش ومواطنه فابيو مارتينيز.

وبنشوة التأهل لدور المجموعات في دوري أبطال آسيا، يأمل النصر في تحقيق فوزه الأول في الدوري، عندما يحل ضيفاً على الفتح في مباراة صعبة على الفريقين، يحتضنها ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء الجمعة المقبل .

ويحتل الفتح المركز الخامس برصيد 4 نقاط، بعد التعادل مع التعاون ثم الفوز على الأخدود، بينما يحتل النصر المركز الخامس عشر بدون نقاط، بعدما تلقى خسارتين أمام الاتفاق ثم التعاون .

وظهر الفتح في أول مباراتين بصورة جيدة، حقق خلالها أربع نقاط، ويتطلع إلى مواصلة عروضه الجيدة وإضافة ثلاث نقاط جديدة إلى رصيده رغم قوة منافسه.

أما النصر، فبعد تتويجه باللقب العربي تلقى خسارتين لم تكن منتظره، لكنه نجح في استعادة توازنه بعدما بلغ دور المجموعات بدوري أبطال آسيا إثر فوزه على شباب الأهلي الإماراتي 4-2، ويطمح أن يكون حاضراً فنياً وذهنياً للعودة بالعلامة الكاملة.

ومن المنتظر أن تشهد صفوفه المشاركة الأولى للاعب الوسط البرتغالي اوتافيو ادميلسون الذي وصل الرياض أمس الثلاثاء، فيما لم تتأكد مشاركة الظهير الأيسر البرازيلي أليكس تيليس الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات بعد إصابته في نهائي البطولة العربية.

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