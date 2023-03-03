بعد اتهامه في قضية اغتصاب.. رد فعل مفاجئ من زوجة أشرف حكيمي

المصدر: دبي - سارة عبدالباقي

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توترت العلاقة بين النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، وزوجته الإسبانية ذات الأصول التونسية هبة عبوك، مما اضطرها إلى البدء في إجراءات الانفصال، بحسب تقارير صحفية.

ووفقاً لموقع "epicuredigital" الإسباني، فإن زوجة حكيمي بدأت في العمل على إنهاء علاقتها باللاعب بسبب خلافات بينهما، تطورت خلال الفترة الأخيرة إلى مشاكل، بسبب عدم التفاهم في بعض الأمور العائلية.

وقالت الصحيفة، أن حكيمي وزوجته لم ينشرا صوراً تجمعهما عبر حساباتهما على منصات التواصل الاجتماعي منذ أكتوبر الماضي، بخلاف غيابها عن الحضور معه حفل "الأفضل" الذي أقيم في باريس تحت تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الإثنين الماضي.

وأكد الموقع أن علاقة هبة عبوك مع حكيمي تأثرت ببعض الأمور، منها فارق العمر، وطريقة التفكير كونه لاعب كرة القدم وهي ممثلة.

وفي رد فعل مفاجئ من زوجة حكيمي، بعد الاتهام الذي وجه للاعب قبل أيام من جانب فتاة فرنسية، بالاعتداء عليها، قامت هبة عبوك بحذف مجموعة من صورها مع حكيمي من حسابها على "إنستجرام".

وكتبت صحيفة "ماركا" الإسبانية: "لم تتحدث هبة عبوك إلى وسائل الإعلام حول اتهام زوجها في قضية اغتصاب، إلا أنها قامت بتصرف قد يبين ما يدور بينهما، إذ حذفت الكثير من صور حكيمي، في إشارة إلى أنها ترغب بالابتعاد عنه بعد الاتهامات الموجهة ضده، أو أنها فعلاً بدأت إجراءات الانفصال".

يذكر أن صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أول من فجرت هذه القضية، بعد نشر تصريحات على لسان الشابة التي وجهت اتهامها لحكيمي، ومن جانبها أكدت فاني كولين محامية حكيمي براءة موكلها من اتهامات الفتاة الفرنسية.

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