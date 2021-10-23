عقوبات صارمة لمواجهة الشغب الجماهيري بالدوري المصري

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

قررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، وضع ضوابط صارمة، ولائحة عقوبات لمنع الشغب في المدرجات، وذلك مع قرار عودة الجماهير في مباريات الدوري الممتاز، الذي تنطلق نسخته رقم (63) اليوم، وتقرر حضور 2000 مشجع في كل مباراة، بعد موافقة الجهات الأمنية، بواقع 1000 مشجع لكل فريق من طرفي المباراة.

ولمواجهة الشغب الجماهيري، فإنه في حالة حدوث هتافات مسيئة، يتم توقيع غرامة على النادي الذي تنتمى إليه الجماهير، كما تتضمن اللائحة عقوبات في حالة رفع الجماهير شعارات دينية أو سياسية، مع منع الجماهير من الحضور 5 مباريات.

أما في حالة الهتافات العنصرية، وعدم توقف الجماهير عنها، يتم إلغاء المباراة، وتوقيع عقوبات على النادي والجماهير، يحددها مجلس إدارة رابطة الأندية، وإذا قام أحد الجماهير باقتحام المدرجات أو أرض الملعب، يتعرض فريقه للغرامة، وخصم 3 نقاط من رصيده، كما تتضمن اللائحة عقوبات قوية ضد حالات استخدام الألعاب النارية والشماريخ أو قنابل الدخان.

في سياق آخر، قررت رابطة الأندية، فتح الباب أمام عودة الحكام الأجانب إلى مباريات الدوري الممتاز الجديد دون قيود، بحيث يستطيع كل نادٍ استقدام حكام أجانب لأي عدد من مبارياته في الموسم الجديد، شريطة دفع كافة تكاليف استقدام طاقم الحكام الأجنبي.

وكشف مسؤولو لجنة الحكام باتحاد الكرة، أن تكلفة استقدام الحكام الأجانب في المباراة الواحدة، سيكلف النادي صاحب الطلب 35 ألف دولار، نظراً لاستقدام طاقم كامل مكون من 6 أفراد، من بينهم حكمان لتقنية الفيديو.

وأوضح مسؤولو لجنة الحكام، أن النادي الذي يرغب في استقدام حكام أجانب لمبارياته، عليه إخطار الاتحاد قبل المباراة بفترة كافية، حتى تتمكن اللجنة من مخاطبة الاتحادات الأوروبية لاستقدام حكام أجانب.

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