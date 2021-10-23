أنس جابر «وزيرة السعادة» في تونس

المصدر: تونس - البيان

تحولت لاعبة التنس الدولية أنس جابر إلى أيقونة تونسية يحتفي بها أبناء بلدها ويطلقون عليها لقب «وزيرة السعادة» بما باتت تمثله من قدرة على الكد والجد والنجاح في التظاهرات العالمية الكبرى، وما تزرعه من أمل وتفاؤل بين التونسيين رغم الأزمات المتلاحقة التي يواجهونها منذ عشر سنوات.

واستقبلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان، السبت بقصر الحكومة بالقصبة، أنس جابر بحضور وزير الشباب والرياضة كمال دقيش، وهنأتها بتحقيقها نتائج باهرة في كرة المضرب جعلتها تدخل أول مرة في تاريخ التنس العربي، قائمة المصنفات المحترفات العشر الأوائل على مستوى العالم.

وأكدت رئيسة الحكومة أن أنس جابر تعطي المثل لكل الشباب بأن الإنجاز لا يأتي من فراغ ويتطلب العمل والمثابرة، داعية إياها لمواصلة إعلاء الراية الوطنية في كل المحافل الدولية، وفق ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة.

تأكيد

من جهتها عبرت أنس جابر عن سعادتها باللقاء مع رئيسة الحكومة وتجوالها في أرجاء قصر الحكومة بالقصبة، هذا المعلم التاريخي المهم، مؤكدة أنها لن تدخر أي جهد من أجل حصد المزيد من التتويجات، مضيفة إن التونسي يعشق التحدي وإنها ستحاول جاهدة أن تكون الأولى في تصنيف اللاعبات المحترفات.

وكانت جابر، حققت الأسبوع الماضي، إنجازاً عربياً غير مسبوق في التصنيف العالمي بدخولها قائمة العشر الأوائل ضمن لائحة الترتيب الشهري الصادرة الإثنين الماضي عن رابطة التنس للاعبات المحترفات.

ونشرت الرابطة على صفحتها على فيسبوك صورة للبطلة التونسية أنس جابر أرفقتها برسالة ترحيبيّة جاء فيها: «الرحلة التاريخية متواصلة.. مرحباً بك في التوب 10 أنس..».

وتقدّمت أنس جابر من المركز الرابع عشر إلى المركز الثامن برصيد 3500 نقطة، لتصبح بذلك أول لاعبة عربيّة تدخل ترتيب العشر الأوائل في تصنيف لاعبات التنس المحترفات.

وقالت بعد دخولها تصنيف اللاعبات العشر الأوائل في الترتيب «نعمل منذ سنوات بجدية، أنا سعيدة بالوصول إلى هذا الترتيب، لقد كنت صرّحت مع نهاية الموسم الفارط أنني أطمح لدخول التوب 10، ولكننا لن نتوقف هنا، بل سنواصل، أشكر كل من ساندنا ودعمنا». وأصبحت جابر تحمل لقب «وزيرة السعادة» الذي منحه إياها ناشطون تونسيون يرون أنها باتت تمثل نموذجاً متميزاً في العمل والاجتهاد والمثابرة من أجل تحقيق النجاح عالمياً.

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