الأهلي والطلائع «سوبر مصر»

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

يلتقي فريقا الأهلي وطلائع الجيش، غدا لحسم لقب السوبر المصري، وتحديد بطل أطول موسم كروي عرفته الكرة المصرية، وذلك في المباراة التي تقام بينهما على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

ويخوض الأهلي المباراة كونه بطل الدوري موسم (2019 ـ 2020)، بينما يلعب طلائع الجيش كوصيف للكأس، وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي يخوض فيها الفريق مباراة السوبر المصري، في حين يمتلك الأهلي 11 لقباً كأكثر الأندية تتويجاً باللقب.

وعلى الرغم من أن التاريخ يصب في صالح الأهلي، الذي لم يتلق أي خسارة أمام طلائع الجيش طوال مواجهاتهما، سواء في الدوري أو كأس مصر، إلا أن مباراة السوبر ستكون مختلفة تماماً بالنسبة للفريقين والأجهزة الفنية.

ولم ينس الأهلي أن فريق الطلائع كان أحد أسباب ضياع لقب الدوري الموسم الأخير، حيث إنه في الوقت الذي كان الفريق الأحمر يسعى للفوز في مبارياته الأخيرة بالدوري واقتناص الثلاث نقاط، تحسباً لتعثر غريمه التقليدي الزمالك، كان الطلائع سبباً في ضياع نقطتين ثمينتين من الأهلي، بعدما تعادل معه في لقائهما بالدور الثاني.

والحال نفسه بالنسبة لفريق الطلائع الذي يسعى هو الآخر لتحقيق فوزه الأول على الأهلي والثأر من ضياع لقب الكأس على يد الفارس الأحمر بركلات الترجيح.

وجهّز بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي نفسه لتلافي المفاجآت في مثل هذه المباريات التي دائماً ما تطيح بالكبار، ومن المرجح أن يعتمد على تشكيلته المعتادة بوجود المهاجم الهداف محمد شريف، وصانع الألعاب المتألق «قفشة» وقوة ظهيري الجنب، فيما يبدو طلائع الجيش مختلفاً في مباراة السوبر، عما كان عليه بالدوري في الموسم الماضي، بعد أن ضم 14 صفقة جديدة، ويضع عبد الحميد بسيوني المدير الفني للفريق، رهانه على مجموعة اللاعبين المميزين مثل: مهند لاشين وعمرو السيسي وأحمد سمير بخلاف الحارس محمد بسام.

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