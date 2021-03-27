درباح.. طفل جزائري يحلم بالنجومية ومثله الأعلى بلماضي

المصدر: دبي - عبدالرحمن دوار

منذ نعومة أظفاره لاحظت والدة الطفل درباح ندير (13 عاماً) أنه كثير الحركة وأنه يداعب الكرة بطريقة مميزة لتكون وراء التحاقه في سن مبكرة جداً بنادي رياضي في منطقة تيزي راشد التابعة لولاية «محافظة» تيزي وزو الجزائرية (140 كليومتراً شرقي العاصمة الجزائرية). ولم تمر سوى فترة قليلة حتى اكتشف مدربه موهبة هذا الطفل وعشقه للكرة وهو الأمر الذي دفعه لاستدعاء والده ليزف له خبر نقل نجله للعب في مقر الولاية مع نادي «أ.بي. سي فوت».



انتقل ندير الذي ينحدر من قرية طالة العمرة إلى مدينة تيزي وزو وسرعان ما أثبت أنه جدير بالثقة التي منحها له مدربه السابق حيث تألق مع فريقه وكان وراء نجاحاته رغم أنه في كثير من الأحيان يلعبون مع زملاء لهم يفوقهم سناً.



وأخيراً تحصل الفريق الذي يلعب في صفوفه ندير على لقب بطولة محلية متوجين بالكأس بعد سلسلة من الانتصارات المتتالية في جميع المباريات. وبالرغم من صغر سنه إلا أن الطفل صاحب الـ13 ربيعاً يرى أن الدراسة والكرة وجهان لعملة واحدة فهو يؤمن بأن «العقل السليم في الجسم السليم» فهو بالإضافة إلى موهبته في كرة القدم فهو متفوق جداً في دراسته ويشهد لهم جميع أساتذته بذلك فيما يرى فيه أستاذه في الرياضة «مشروعاً كروياً» في حال تم استقطاب هذه الموهبة وصقلها والاهتمام بها.



طموح الطفل ندير يتعدى حدود المحافظة فبعد أن خاض تجربة بطولة خارج الجزائر مع رفقائه تميز فيها على الأراضي التونسية بات حلمه أن يكون محترفاً في أعرق النوادي العالمية يوماً من الأيام.



ويقول في تصريحاته لـ«البيان» إن مثله الأعلى هو مدرب المنتخب الجزائري لكرة القدم جمال بلماضي والذي يحلم بلقائه كما يحلم ندير أن يرتدي قميص بلاده وأن يقود منتخب بلاده إلى التتويج بكأس أمم أفريقيا لما يكبر وأن يشرف الجزائر في المحافل الدولية ولا سيما في بطولة كأس العالم.



ويضيف ندير في تصريحاته قائلاً: «أمي هي كل شيء كما لا أنسى خالي السند الثاني في حياتي بعد والدتي فهو لا يقصر أبداً في دعمي ودعم شقيقي وشقيقتي».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز