%25 من محترفي الدوري السعودي عرب

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

سجل اللاعب العربي حضوراً مميزاً في الدوري السعودي الذي يحمل اسم دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخصوصاً اللاعبين من المغرب العربي، حيث بلغ عدد اللاعبين العرب 28 لاعباً في النسخة الحالية بما يعادل % 25 من إجمالي عدد المحترفين الأجانب البالغ عددهم 112 لاعباً من مختلف قارات ودول العالم منهم 25 لاعباً من المغرب والجزائر وتونس.

ولعل من أبرز الأسباب التي قادت إلى رفع مشاركة اللاعبين العرب وتصدرهم المشهد في المملكة، هو سماح اتحاد الكرة السعودي بمشاركة 7 محترفين في كل نادٍ من الأندية الـ16 في الدوري، فضلاً عن ثقة الأندية السعودية بإمكانيات اللاعب العربي بعد المستوى المميز الذي شهدته ملاعب المملكة في السنوات الماضية.

وشهد الموسم الماضي حضور أقوى للاعب العربي بواقع 31 لاعباً، حيث تواجد في 14 فريقاً من أصل 16 فريقاً في الدوري العام الماضي، وغاب عن ناديي الفيصلي والتعاون فقط.

قائمة النجوم

وتضم قائمة النجوم العرب في الدوري السعودي أسماء عدة، أبرزهم المغربي عبد الرزاق حمد الله، لاعب فريق النصر، والذي توج بلقب هداف الدوري في النسخة الماضية ونال لقب أفضل لاعب كرة قدم عربي في عام 2020 حسب استفتاء موقع سي إن إن بالعربية، والسوري عمر السومة لاعب أهلي جدة، الذي يحتل حالياً المركز الثالث على مستوى الهدافين برصيد 6 أهداف حتى نهاية الجولة العاشرة، وحصد لقب أفضل هداف لأكثر من موسم منذ انضمامه إلى الأهلي في عام 2014 قادماً من القادسية الكويتي، إلى جانب مواطنه عمر خريبين مهاجم الهلال، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في آسيا عام 2017.

أبرز المدافعين

وعلى مستوى الدفاع، يعتبر الدولي المصري أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة، أحد أبرز المدافعين على مستوى المحترفين، نظراً لما يقدمه من دور كبير مع فريقه في عملية قطع الكرات وتشتيتها في الملعب، في الوقت الذي يعتبر المغربي إدريس فتوحي، لاعب وسط أهلي جدة والقادم من نادي دبا الفجيرة، من أفضل صناع اللعب في دوري المحترفين، وتألق فتوحي في الفترة الماضية مع فريقه، حيث نجح في قيادة الأهلي إلى فوز قاتل على النصر في الجولة الثامنة ما ساهم في تتويجه بنجم الجولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز