تحديد مواعيد عودة دوريات العراق وسوريا وفلسطين

المصدر: متابعة - إيهاب زهدي

أعلنت اتحادات الكرة في كل من العراق وسوريا وفلسطين، مواعيد عودة نشاط كرة القدم محلياً أواخر مايو الجاري ومنتصف يونيو المقبل، بعد فترة توقف طويل بعد تفشي فيروس كورونا، لتكون بادرة أمل إيجابية نحو العودة إلى مسار الحياة الطبيعية.

في العراق، حددت الهيئة المؤقتة لإدارة الاتحاد العراقي لكرة القدم يوم 3 يوليو المقبل، موعداً مبدئياً لاستئناف الدوري، وقال رئيس الهيئة، إياد بنيان: هذه الخطوة تصب لمصلحة الكرة العراقية التي تنتظرها استحقاقات مقبلة مهمة".

وأضاف: "هناك تواصل مستمر مع خلية الأزمة الحكومية للحفاظ على سلامة اللاعبين، والملاكات الفنية والإدارية والتحكيمية التي نعدها في المقام الأول، وتتابع الهيئة المؤقتة مع الجهات المختصة بالدولة آخر التطورات الصحية الخاصة بوباء كورونا لحماية وسلامة كل أفراد المجتمع، وسنقوم في وقت لاحق بتحديد ضوابط وشروط ملائمة لعودة النشاط الكروي تتعلق بمعايير السلامة ومراعاة التعليمات الصحية".

وكانت الهيئة المؤقتة، قد علقت سابقاً منافسات الدوري حتى 22 مايو الجاري، انسجاماً مع توصيات خلية الأزمة الحكومية، ومع مرور 5 مراحل من عمر البطولة، يتصدر النفط ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة من 5 مباريات، بفارق نقطة واحدة أمام القوة الجوية الذي لعب 4 مباريات، علماً بأن البطولة تقام هذا الموسم من مرحلة واحدة بمشاركة 15 فريقاً، ولن يكون هناك هبوط في نهاية هذا الموسم.

بدوره، أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، عن استئناف بطولة الدوري اعتباراً من 28 مايو الحالي، مرفقاً القرار ببرنامج المرحلة السابعة عشرة وفق تدابير صحية خاصة، ومنها إقامة جميع المباريات دون جمهور، وبطواقم فنية وإدارية تتكون من 8 أشخاص كحد أقصى لكل فريق، مع زيادة عدد التبديلات المتاحة إلى 5 ضمن ثلاث فترات توقف، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولي لكرة القدم بهذا الشأن.

وشدد الاتحاد على ضرورة تواجد الإعلاميين والمصورين على المدرجات، وليس في أرض الملعب حفاظاً على قواعد التباعد الاجتماعي، وأعلن الاتحاد السوري في بيان سابق، أن قراره باستئناف البطولة جاء بناء على كتاب رئاسة مجلس الوزراء المتضمن الموافقة على استئناف مباريات الدوري العام لأندية الدرجة الممتازة لكرة القدم لفئة الرجال بدون جمهور، وعلى كتاب الاتحاد الرياضي، وحرصاً على استكمال خطة النشاط الكروي للموسم 2019-2020، وعلى ضوء تخفيف الإجراءات الاحترازية وتماشيا مع الإجراءات التي اتخذها الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة السوري، قد اوقف النشاط الكروي لكافة الدرجات والفئات في 14 مارس الماضي، وتوقف الدوري الممتاز بعد مرحلته الـ 16، حيث كان تشرين الساحلي يتصدر برصيد 39 نقطة من 16 مباراة، مقابل 33 للوثبة، و30 للجيش، علماً بأنه تبقى 10 مراحل من عمر البطولة، وتنطلق المرحلة 17، بمباراة واحدة في دمشق بين الفتوة والوثبة، وتقام باقي المباريات في اليوم التالي، ويلتقي فيها تشرين مع الجيش في اللاذقية، والوحدة مع الجزيرة في دمشق، والكرامة مع الساحل في حمص، والاتحاد مع الشرطة في حلب، والنواعير مع حطين في حماه، وجبلة مع الطليعة في جبلة.

كما أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استئناف منافسات دوري المحترفين والدرجة الأولى اعتباراً من يوم 12 يونيو القادم، وأن الأندية سوف تستأنف تدريباتها ابتداءً من يوم 27 مايو الجاري، على ملاعبها الخاصة، ويتصدر فريق مركز بلاطة جدول ترتيب الدوري الذي يضم 12 فريقاً، برصيد 42 نقطة، يليه مركز الأمعري في المركز الثاني بفارق 7 نقاط.

وقال الاتحاد في بيانه: "انطلاقاً من المصلحة الوطنية والرياضية، وبعد التشاور مع وزارة الصحة، ووفقاً للوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد وفق عضويته في الاتحادين القاري والدولي، وبالتوافق مع الأندية، سيكون يوم 12 يونيو 2020، موعداً رسمياً لاستئناف منافسات دوري المحترفين والدرجة الأولى، بعد توقفها في بداية مارس الماضي، جراء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فيروس كورونا".

وأشار الاتحاد أيضاً، إلى أنه تم اعتماد كل من استادات هواري بو مدين في دورا، والجامعة الأمريكية في جنين، والشهيد فيصل الحسيني في الرام، كأماكن لإقامة مباريات الجولات الثلاث المتبقية من دوري المحترفين والاحتراف الجزئي، وذلك بدون حضور جماهيري،

ونوه إلى أن الدوري سيستأنف بالارتكاز على البروتوكول الصحي لوزارة الصحة الفلسطينية، والذي تم توزيعه على كافة الأندية، مؤكداً إلى أنه سيتم عقد ورشات عمل في هذا المجال تجمع ذوي الاختصاص من اتحاد كرة القدم ووزارة الصحة والأندية خلال الأيام المقبلة.

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