صلاح.. لدغة في الوقت القاتل

المصدر: دبي – مجتبى فاروق

لدغة اللحظة الأخيرة، جاءت تتويجاً لما بذله النجم المصري محمد صلاح في موقعة القمة التاريخية للكرة الإنجليزية، عندما استضاف ليفربول مانشستر يونايتد في قلعة أنفيلد في ختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الهدف الذي سجله صلاح بمجهود فردي رائع أمّن به فوز فريقه على غريمه التاريخي مانحاً ليفربول دفعة قوية تجاه الحصول على اللقب الإنجليزي بعد غياب وصل إلى ثلاثة عقود.

ففي الوقت القاتل وتحديداً في الدقيقة الثالثة من الوقت المبدد من الشوط الثاني، وعندما كان يونايتد يسعى إلى إدراك التعادل، حيث تقدم ليفربول في الشوط الأول بهدف فان دايك، نجح صلاح في إضافة هدف الأمان وتأكيد الفوز في مباراة تألق فيها بالفعل النجم المصري تكتيكاً، وكان تسجيله للهدف الثاني مستحقاً بالفعل.

ثمن

ودفع صلاح ثمن احتفاله بهذا الهدف الغالي، حيث حصل على بطاقة صفراء، خصمت من تقييمه في المباراة التي كان مرشحاً للحصول على لقب أفضل لاعب بها.

حيث فقد 0.3 من التقييم، بسبب الإنذار، ليحصل على تقييم 8.1 من أصل 10 درجات محتلا المركز الثاني بين أفضل اللاعبين في مباراة قمة الجولة 23 من «البريمرليغ»، حيث ذهب لقب أفضل لاعب إلى زميله الهولندي فان دايك صاحب الهدف الأول، والذي حصل على تقييم 8.2 من أصل 10 درجات، متفوقا على صلاح الذي حصل على الإنذار الوحيد لليفربول في المباراة.

23

وبهدفه في شباك ديفيد دي خيا حارس مرمى يونايتد وصل صلاح إلى 11 هدفاً في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وإن كان ذلك يعتبر تراجعا مقارنة بنفس الفترة للموسمين السابقين حيث وصل صلاح حينها إلى 20 هدفاً، لكن الأهم في هذا الهدف أنه جاء في شباك يونايتد لينجح صلاح في التسجيل في شباك 23 فريقاً واجهها في «البريمرليغ» من أصل 24 فريقاً.

حيث استعصت عليه فقط شباك سوانسي الذي هبط من الدوري «البريمرليغ» إلى دوري الدرجة الأولى، وهذا الإنجاز يحسب أيضاً لصلاح الذي يعد الأكثر تسجيلاً بين لاعبي ليفربول الحاليين في مواجهة الفرق المنافسة في المواسم الثلاثة الأخيرة.

كما صلاح أثبت مجدداً أنه من طراز اللاعبين الحاسمين خلال مباريات القمة، وأن هدفه في المواعيد الكبيرة يأتي مهما تأخر حتى لو كانت في الوقت المحتسب بدلاً عن المبدد.

وبهذا الهدف عاد صلاح مرة أخرى لمعانقة الشباك بعد أن تغيب عن التسجيل في مباراة قمة الجولة 22 عندما حل ليفربول ضيفاً توتنهام في المباراة التي حسمها البرازيلي فيرمينو عندما سجل الهدف الوحيد في اللقاء لصالح متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.