صدمة جديدة للأهلي المصري بإصابة حسام عاشور

المصدر: (د ب أ)

أعلن الدكتور خالد محمود طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري غياب حسام عاشور قائد الفريق عن مباراة المباراة المقبلة أمام بيراميدز المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة بالدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة.

وقال طبيب الأهلي في تصريحات صحفية الثلاثاء إن حسام عاشور تعرض لإصابة بالتواء في الكاحل ويحتاج لفترة علاج تصل إلى أسبوعين، لتعافيه من إصابته بشكل نهائي مما يعني غيابه عن مواجهة بيراميدز.

فيما أكد محمود أن محمد شريف سيخضع لفحص طبي غدا الأربعاء قبل مران الفريق للوقوف على إصابته بعدما اشتكى اللاعب من إصابته بكدمة خلال مران الفريق الذي أقيم اليوم الثلاثاء.

يأتي هذا في الوقت الذي تأكدت فيه مشاركة المهاجم المغربي وليد ازارو في المباراة بعد شفائه من نزلة البرد الشديدة التي تعرض لها والتي غاب على إثرها عن تدريب الفريق أمس.