المريخ السوداني يقترب من دور الـ 8 لكأس زايد برباعية في اتحاد الجزائر

المصدر: د ب أ

بات فريق المريخ السوداني قريبا من التأهل لدور الثمانية لبطولة كأس زايد للأندية العربية لكرة القدم (البطولة العربية)، عقب فوزه الثمين 4 / 1 على ضيفه اتحاد الجزائر أمس الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر للمسابقة.

وتقدم المريخ بهدف مبكر حمل توقيع محمد عبدالرحمن في الثانية الثالثة والعشرين من عمر المباراة، مسجلا أسرع أهداف البطولة حتى الآن.

وواصل محمد عبدالرحمن تألقه في اللقاء، بعدما سجل الهدفين الثاني والثالث للفريق السوداني في الدقيقتين العاشرة و35، لينصب نفسه بطلا للمباراة من دون منازع بعدما أصبح صاحب أول (هاتريك) في البطولة.

وتكفل خالد النعسان بتسجيل الهدف الرابع لأصحاب الأرض في الدقيقة 45، في حين أحرز محمد أمين حامية هدف اتحاد الجزائر الوحيد في الدقيقة 62، ليحافظ على آمال فريقه في الصعود للدور المقبل بالمسابقة.

وأصبح يكفي المريخ الخسارة بفارق هدفين في لقاء العودة، الذي سيقام بالجزائر في العاشر من ديسمبر القادم، للتأهل إلى دور الثمانية، في حين بات يتعين على اتحاد الجزائر الفوز 3 / صفر على الأقل، إذا أراد تفادي الخروج المبكر من المسابقة.

اتسمت المباراة بالإثارة منذ بدايتها، فمن أول هجمة منظمة للمريخ، سجل أصحاب الأرض هدفا مبكرا عن طريق محمد عبدالرحمن بعد مرور 23 ثانية فقط على انطلاق اللقاء.

ومرر خالد النعسان كرة عرضية من جهة اليمين، قابلها أحمد حامد التش الذي أرسل الكرة مباشرة لعبدالرحمن، ليهيىء الكرة لنفسه قبل أن يسدد تصويبة زاحفة من داخل منطقة الجزاء، واضعا الكرة على يسار محمد الأمين زماموش، حارس مرمى اتحاد الجزائر، الذي حاول إبعادها من دون جدوى لتعانق شباكه.

سرعان ما نظم اتحاد الجزائر صفوفه ونجح في امتصاص صدمة الهدف المبكر، وكاد محمد أمين حامية أن يدرك التعادل في الدقيقة السابعة، عندما تلقى تمريرة أمامية داخل المنطقة، ليراوغ الدفاع بمهارة، قبل أن يطلق قذيفة تصدى لها منجد النيل أبوزيد حارس مرمى المريخ، الذي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية لم تستغل.

وبعد مرور دقيقة واحدة، أطلق فاروق شافعي لاعب اتحاد الجزائر تصويبة صاروخية من داخل المنطقة، غير إن الكرة اصطدمت في العارضة.

ورد المريخ بهجمة سريعة انتهت بحصوله على ركلة حرة مباشرة أسفرت عن الهدف الثاني لأصحاب الأرض عن طريق محمد عبدالرحمن في الدقيقة العاشرة.

ونفذ عبدالرحمن الركلة الحرة ببراعة، بعدما وضع الكرة من فوق الحائط البشري على يمين زماموش، الذي فشل في إبعادها لتسكن شباكه.

وكاد رضواني شريفي لاعب اتحاد الجزائر أن يقلص الفارق في الدقيقة 13، عندما تلقى كرة أمامية ليسدد من داخل المنطقة، لكن الكرة ذهبت في منتصف المرمى، ليمسكها أبوزيد بثبات.

هدأ إيقاع المباراة نسبيا مع تراجع أداء لاعبي المريخ، الذين أفسحوا المجال للضيوف للاستحواذ على الكرة، وسدد وليد أردجي لاعب الفريق الجزائري من خارج المنطقة في الدقيقة 25، لكن الكرة اصطدمت في زملائه.

توقفت المباراة لبعض الوقت بعد إصابة خالد النعسان بجرح في رأسه، إثر تعرضه لإلقاء حجارة بالخطأ من جانب الجماهير السودانية التي تواجدت في ملعب المباراة.

وفور استئناف المباراة مباشرة، واصل محمد عبدالرحمن تألقه بعدما أحرز الهدف الثالث للمريخ في الدقيقة 34.

وتلقى عبدالرحمن تمريرة أمامية متقنة من بكري المدينة، انفرد على إثرها بالمرمى بعدما كسر مصيدة التسلل التي نصبها مدافعو اتحاد الجزائر، ليتوغل بالكرة حتى وصل بها إلى منطقة الجزاء، قبل أن يضعها من فوق زماموش، الذي خرج من مرماه لملاقاته، وتحتضن الشباك.

واستغل المريخ حالة الارتباك التي طغت على أداء لاعبي اتحاد الجزائر، ليضيف خالد النعسان الهدف الرابع للفريق السوداني في الدقيقة 38، عبر تسديدة من داخل المنطقة، وضع من خلالها الكرة على يسار زماموش، وينتهي الشوط الأول بتقدم المريخ برباعية نظيفة.

دفع المريخ بتبديله الأول قبل انطلاق الشوط الثاني بنزول تاج الدين ابراهيم بدلا من خالد النعسان.

واصل المريخ نشاطه الهجوم، وسدد بكري المدينة من داخل المنطقة في الدقيقة 48، لكن الكرة أخطأت المرمى، قبل أن يهدر محمد مفتاح لاعب اتحاد الجزائر فرصة للفريق الضيف في الدقيقة 51، حينما تلقى تمريرة عرضية من الناحية اليسرى، ليسدد مباشرة من داخل المنطقة، ولكنه أطاح بالكرة بعيدة تماما عن المرمى.

أجرى اتحاد الجزائر تبديله الأول في الدقيقة 54 بنزول مختار بن موسى بدلا من رضوان شريفي.

بمرور الوقت، استحوذ لاعبو اتحاد الجزائر على الكرة في أغلب الفترات، في ظل تراجع المستوى البدني للاعبي المريخ، ليترجم الضيوف سيطرتهم على مجريات اللقاء، بعدما سجل محمد الأمين حامية هدفا في الدقيقة 61.

وأرسل محمد بن يحيى تمريرة عرضية من الناحية اليمنى إلى حامية، الخالي من الرقابة، الذي سدد ضربة رأس متقنة، وسط حراسة دفاع المريخ، مستغلا الخروج الخاطيء لأبوزيد، ويضع الكرة داخل المرمى.

وأضاع فاروق شافعي فرصة أخرى لاتحاد الجزائر في الدقيقة 64، بعدما سدد ضربة رأس من متابعة لركلة ركنية، ولكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

أجرى اتحاد الجزائر التبديل الثاني في الدقيقة 65 بنزول عبدالرحمن مزياني بدلا من وليد أردحي، فيما أهدر محمد مفتاح فرصة للفريق الجزائري في الدقيقة 76، عندما تابع ركلة ركنية ليسدد ضربة رأس لكنها لم تكن متقنة لتبتعد الكرة عن القائم الأيمن بقليل.

ودفع اتحاد الجزائر بالتبديل الأخير في الدقيقة 77 بنزول أيمن محيوس بدلا من فوزي يايا، ليرد المريخ بتبديله الثاني بنزول حمزة داوود بدلا من محمد الرشيد في الدقيقة 85.

ونفذ رمضان عجب ركلة حرة مباشرة في الدقيقة 86 لكن تسديدته علت العارضة بقليل.

شدد اتحاد الجزائر من هجماته في الدقائق الأخيرة، بغية تسجيل هدف ثان، ولكن باءت محاولاته بالفشل، لينتهي اللقاء بفوز المريخ 4 / 1.