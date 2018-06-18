نجاة المنتخب السعودي من كارثة جوية

المصدر: البيان الالكتروني

نجا المنتخب السعودي من كارثة محققة بعد ان اشتعلت النيران في أحد جناحي طائرة المنتخب خلال توجهها إلى مطار "روستوف أون دون"

وبحسب صحيفة "الرياض" السعودية فقد طمأن الاتحاد السعودي لكرة القدم الجمهور الرياضي عبى سلامة كافة أفراد بعثة المنتخب ، وذلك بعد عطل فني في أحد محركات الطائرة التي هبطت في مطار "روستوف أون دون"، وتوجه أفراد البعثة بسلام إلى مقر إقامتهم.