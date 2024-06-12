مريم بنت محمد بن زايد: نعمل لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أفضل

المصدر: أبوظبي - البيان

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توجهت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، الرئيسة الفخرية لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بالتحية والتقدير لأبطال الأولمبياد الخاص الإماراتي من جميع إمارات الدولة، المشاركون في فعاليات الألعاب الإماراتية الأولى للأولمبياد الخاص، والتي أفيمت في أدنيك بأبوظبي، حيث عقدت فعاليتها الأولى في الفترة من 21 و22 مايو للمدارس الموحدة بمشاركة 400 لاعب، وفعاليتها الثانية من 7 إلى 10 يونيو بمشاركة 600 لاعب من أندية ومراكز أصحاب الهمم في الدولة.

ووجهت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، خلال كلمتها إلى أبطال الإمارات قائلة: نحن فخورون بكم وبإنجازاتكم. كل الشكر والتقدير لمدربيكم وأنديتكم وأسرِكم الكريمة على جهودهم اللامحدودة، نحن نسعى جاهدين بالتعاون مع شركائنا في جميع القطاعات لتقديم الأفضل لكم لأنكم تستحقون ذلك، ونعمل معاً لتحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة في بناء مستقبل أفضل لنا ولكم.

جاء ذلك على هامش حفل التتويج في الفعالية الثانية والذي حضره كل من: غانم مبارك الهاجري، المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وطلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ورئيس اللجنة المنظمة للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، وحصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، وزارة تنمية المجتمع، والمهندس أيمن عبد الوهاب رئيس الأولمبياد الخاص الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والفرق المشاركة من كل إمارات الدولة، ولفيف من لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

رياضات جماعية

وكانت مسابقات الرياضات الجماعية في الفعالية من الألعاب، قد شهدت منافسات حماسية بين المشاركين من مختلف أندية ومراكز أصحاب الهمم في كل الإمارات، حيث فاز في كرة القدم نادي الثقة للمعاقين بالمركز الأول، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الفريق أ» بالمركز الثاني، ونادي دبي لأصحاب الهمم بالمركز الثالث، ونادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الفريق ب» بالمركز الرابع، ونادي عجمان لأصحاب الهمم بالمركز الخامس.

وشهدت مسابقات كرة السلة تنافساً قوياً بين اللاعبين، حيث حل نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الأول في نتيجة مسابقة كرة السلة ذكور – التقسيم الأول، وجاء في المركز الثاني نادي العين لأصحاب الهمم، وحل نادي الثقة للمعاقين في المركز الثالث، أما المركز الرابع فكان لنادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الفريق ب».

وفي التقسيم الثاني من المسابقة جاء نادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الفريق أ» بالمركز الأول، وفريق هيروز أوف هوب في المركز الثاني، ونادي خورفكان للمعاقين في المركز الثالث، ومدينة الشارقة للخدمات الإنسانية في المركز الرابع، ونادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم في المركز الخامس.

أما في كرة السلة 3x3 بنات – فكانت نتيجة مسابقة التقسيم الأول فوز نادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الفريق أ» بالمركز الأول، تلاه نادي دبي لأصحاب الهمم في المركز الثاني، وفريق هيروز اوف هوب في المركز الثالث، وفي المسابقة نفسها في التقسيم الثاني حل نادي الثقة للمعاقين في الصدارة، وجاء نادي أبوظبي لأصحاب الهمم «الفريق ب» في المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية.

رياضات فردية

تألق اللاعبون واللاعبات في المنافسات الفردية لألعاب القوة التي شهدت زخماً قوياً، وحماساً كبيراً من الجمهور لتشجيع اللاعبين من مختلف مراكز وأندية أصحاب الهمم في الدولة. وشملت المنافسات تمارين القرفصاء «سكوات»، مسابقة الدفعة الصدرية «البنش بريس»، والرفعة الميتة «ديدلفت»، والتمارين المجمعة «كمبنيشن»، وتداول على المركز الأول لاعبون من مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ونادي دبي لأصحاب الهمم، ونادي الثقة للمعاقين، وغيرهم، وذلك عبر المجموعات الثلاث في كل تمرين ومنافسة، ما أكد المستوى على الرفيع للاعبين، والاستعدادات الكبيرة التي سبقت انطلاق الألعاب، واتساع شعبية ألعاب القوة في مجتمع الأولمبياد الخاص الإماراتي وبين أصحاب الهمم بصفة عامة.

وعبر المسؤولون والمشاركون عن اعتزازهم بالتنظيم عالمي المستوى للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص الأولى، والمنافسات المُلهمة التي أبرزت قوة الرياضة وقدرتها على تعميق الصداقات، وتحقيق التآلف والدمج، وثمنوا دور الرعاة والجهات الداعمة لعمل الأولمبياد الخاص الإماراتي، وكل من ساهم في إخراج الألعاب بهذه الصورة المُشرفة التي تليق بسمعة الإمارات، وتلبي طموح القيادة الرشيدة للدولة فيما يخص تمكين أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية.

تفعيل الشراكات مع الاتحادات الرياضية في الدولة خلال الألعاب الإماراتية، قامت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي بتكريم معالي محمد الجنيبي، رئيس الهيئة الاتحادية للمراسم والسرد الاستراتيجي الإماراتية، عن دوره الكبير في دعم أصحاب الهمم من ذوي التحديات والإعاقة الذهنية والنمائية.

كما وقعت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي اتفاقية تعاون مع اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وقع الاتفاقية كل من طلال الهاشمي المدير الوطني لمؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، ومحمد عبد الرحيم المري، الأمين العام لاتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية.

تهدف الاتفاقية إلى دعم ممارسة رياضة القوة البدنية، في صفوف أصحاب الهمم لترسيخ رؤية المؤسسة لتمكين ودمج أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة الذهنية والنمائية مجتمعياً عن طريق الرياضة، وتحقيق استراتيجية اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية الإماراتية الرامية لتعزيز الرياضة المجتمعية وتأمين الشراكات التي تسهم في تطوير الرياضة الإماراتية.

كما أبرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي اتفاقية تعاون لعقد شراكة استراتيجية مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة خلال الموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025، بهدف تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص، والمساهمة في تطويرها والاهتمام بتنمية القدرات الرياضية لأصحاب الهمم. وتم الإعلان عن فريق «همم أبوظبي للدراجات» بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات.

نجوم الرياضة

تم خلال الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص تسمية نجم الإمارات إسماعيل مطر كسفير للألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، كما شارك لاعبو منتخب الإمارات السابقون سبيت خاطر، وبشير سعيد، وعبد الرحيم جمعة، وفيصل خليل في مباراة لكرة القدم الموحدة لدعم لاعبي الأولمبياد الخاص الإماراتي.

وحظيت الألعاب الإماراتية بدعم كبير من عدة مؤسسات وطنية منها شركة أدنوك من خلال رعاية برنامج الصحة، و شركة الدار العقارية من خلال رعاية فعاليات كرة السلة لذوي القدرات المحدودة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي ودائرة النقل المتكامل في أبوظبي لتقديم الرعاية اللوجستية لوسائل التنقل خلال فترة الألعاب، ومؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء» من خلال تقديم الخدمات اللوجستية خلال فترة الألعاب، واتحاد الإمارات للريشة الطائرة من خلال توفير ملاعب الريشة الطائرة في الألعاب، واتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية من خلال توفير الأدوات الرياضية للمنافسات، وعيادة أبولونيا لطب الأسنان وشركة صحة وغيرها.

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