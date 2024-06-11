مذكرة تفاهم بين «الرياضات الإلكترونية» والأولمبياد الخاص

المصدر: دبي - البيان

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وقّع اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، بهدف تعزيز برامج التعاون بين الطرفين، وتبادل الخبرات، ودعم الفعاليات والمبادرات الخاصة بالرياضات الإلكترونية لأصحاب الهمم، ضمن مسابقات الأولمبياد الخاص.

وتم توقيع مذكرة التفاهم، على هامش منافسات النسخة الأولى من الألعاب الإماراتية للأولمبياد الخاص، المقامة حالياً في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وسعادة طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، وسعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية.

وتتضمن مذكرة التفاهم تبادل الخبرات بين الطرفين، وتنظيم مبادرات وفعاليات متنوعة في الرياضات الإلكترونية، لتمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع، وتطوير القدرات الذهنية لهذه الفئة الملهمة عبر الرياضات الإلكترونية، التي تلعب دوراً مهماً في تعليم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية، كما تسهل عملية التواصل الاجتماعي، وتساعدهم على تطبيق مهارات الحياة اليومية.

وقال سعيد علي الطاهر الأمين العام لاتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية: نهدف من خلال هذه المذكرة، إلى تعزيز التعاون مع مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، وإطلاق المزيد من المبادرات، وتطوير مسابقات الرياضات الإلكترونية لمنتسبي المؤسسة، وتنظيم العديد من البرامج التدريبية والفنية.

وأضاف: يواجه أصحاب الهمم ذوو الإعاقة الذهنية، تحديات في ندرة استخدام التعلم الإلكتروني، وتأتي هذه المذكرة، لدعمهم من هذا الجانب، وتوعية المحيطين بهم بأهمية توظيف الألعاب الإلكترونية في تنمية قدراتهم الذهنية، وهو ما يتوافق مع أهداف اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، ودوره المجتمعي.

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