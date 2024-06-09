تعاون بين الأولمبياد الخاص واتحاد الريشة الطائرة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أبرمت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي اتفاقية تعاون لعقد شراكة استراتيجية مع اتحاد الإمارات للريشة الطائرة خلال الموسم الرياضي الجديد 2024 – 2025، بهدف تبادل المعرفة والخبرات المتعلقة بأنشطة الريشة الطائرة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص والمساهمة في تطويرها والاهتمام بتنمية القدرات الرياضية لأصحاب الهمم ما يضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع عن طريق الرياضة.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، وقام بالتوقيع عليها كل من: طلال الهاشمي المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، ونورة الجسمي، رئيس اتحاد الإمارات للريشة الطائرة.

تتضمن هذه الشراكة توفير الحكام والمنظمين والمتطوعين ويقوم الطرفان بالتعاون فيما بينهما من أجل العمل على إنشاء مراكز تدريب على مستوى الدولة لرياضة الريشة الطائرة والاستفادة من الخبرات والموارد المتوافرة للطرفين، وفقاً لما يتم الاتفاق عليه. كما تنص الاتفاقية على العمل على تنظيم بطولات رياضية موحدة وفعاليات رياضية ومجتمعية على مستوى الدولة لرياضة الريشة الطائرة، وتكوين فرق ومنتخبات وطنية قوية وتنسيق العمل الفني بين الطرفين.

وقال طلال الهاشمي: يسعدنا في الأولمبياد الخاص الإماراتي عقد هذه الشراكة مع الاتحاد الإماراتي للريشة الطائرة، لتعزيز دور مؤسستنا في تمكين ودمج أصحاب الهمم في المجتمع من خلال الرياضة، وستسهم هذه الاتفاقية في توفير المزيد من فرص التدريب والتعليم ونشر ثقافة أهمية ممارسة الرياضة في أوساط أصحاب الهمم، كما تشكل خطوة لتطوير رياضة الريشة الطائرة ضمن مجتمع الأولمبياد الخاص في الدولة.

من جهتها، أعربت نورة الجسمي عن سعادتها بتوقيع اتفاقية التعاون بين مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي واتحاد الإمارات للريشة الطائرة، مؤكدة أنها تنسجم مع رؤية الاتحاد في دعم أصحاب الهمم وخطوة مهمة لتطوير هذه الرياضة على صعيد مسابقات الأولمبياد الخاص.

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