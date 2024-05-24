منتخب اليابان يستعيد صدارة مونديال الجودو في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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استعاد منتخب اليابان صدارة الترتيب لمنافسات الفردي في بطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، والتي تختتم غداً في «مبادلة أرينا» بإقامة فئة الفرق المختلطة، ليأتي موعد الختام بعد أسبوع حافل بالفعاليات للحدث الذي يقام لأول مرة على أرض الإمارات بمشاركة تاريخية.

ورفع المنتخب الياباني، رصيده إلى 7 ميداليات ملونة، 2 ذهبية، 2 فضية و3 برونزية في ختام الجولة الرابعة، التي تنافس خلالها 137 لاعباً ولاعبة في منافسات وزني تحت 90 كلغ للرجال، وتحت 70 و78 كلغ للسيدات، وسط حضور جماهيري كبير تفاعل بحماس على المدرجات.

وكسب الياباني جوكي تاجيما الميدالية الذهبية لفئة تحت 90 كلغ للرجال، على حساب الصربي نيمانيا مايدوف الذي نال الميدالية الفضية، وذهبت الميدالية البرونزية للإسباني تريستاني موسخيشفيلي، والقيرغيزستاني إرلان شيروف، وهي أول ميدالية لقيرغيزستان في تاريخ مشاركاتها في بطولات العالم.

وفي نفس الفئة حقق اللبناني كارامنوب ساجايبوف أفضل النتائج العربية حتى الآن، وهو الذي بلغ نصف النهائي قبل خسارة مواجهة الميدالية البرونزية.

وحقق لاعب منتخبنا الوطني أرام جريجوريان، الفوز في أول مواجهة أمام الروماني فلاد فيسان، ثم خسر في الدور التالي أمام البلجيكي سامي شوشي.

وقام بتتويج الفائزين في ختام منافسات هذه الفئة، الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، وكوليندا جرابار كيتاروفتيش، رئيسة كرواتيا السابقة.

وهيمنت فرنسا على وزن تحت 70 كلغ للسيدات، بحصول بينو مارجاو على الميدالية الذهبية، ومواطنتها ماري إيف جاي على الميدالية الفضية، وهما اللتان خاضتا المباراة النهائية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية لليابانية شيهو تاناكا، والروسية مادينا تايمازوفا.

وقام بتتويج الفائزين في هذه الفئة، محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة لبطولة العالم للجودو – أبوظبي 2024، رئيس اتحاد الإمارات للجودو، ونيكولا نيمتشينو سفير جمهورية فرنسا لدى الدولة.

وحققت الألمانية أنا-ماريا فاغنر الميدالية الذهبية في وزن تحت 78 كلغ للسيدات، على حساب الإيطالية أليس بيلاندي التي نالت الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الفرنسية مادلين مالونجا، والبريطانية إيما ريد.

شارك في مراسم التتويج لهذه الفئة، ناصر البدور، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجودو.

تفوق

وعبرت الألمانية أنا-ماريا فاغنر، عن سعادتها بتحقيق تفوق مضاعف بعدما ضمنت أيضاً التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية المقبلة، وقالت: «لم يكن يتعلق الأمر فقط بالتأهل إلى الأولمبياد، أردت أن أقاتل على كل شيء وأكون مهيمنة في هذه الفئة وأحقق الميدالية الذهبية، هذه كانت معركة خاصة بي على مستوى بطولة العالم، والألعاب الأولمبية ستأتي لاحقاً في وقتها».

وتقام اليوم منافسات «الفرق المختلطة»، وسط منافسة منتظرة بين اليابان وفرنسا، إذ كان من اللافت أن المنتخب الياباني توج بالميدالية الذهبية في جميع النسخ الست الماضية منذ العام 2017.

فيما جاء منتخب فرنسا بالمركز الثاني في آخر خمس نسخ على التوالي، إلا أن المنتخب الفرنسي انتزع الميدالية الذهبية على حساب منتخب اليابان في دورة الألعاب الأولمبية الماضية في طوكيو، ما يرفع حدة الصراع بينهما مع بدء العد التنازلي لانطلاق دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس.

وقام الاتحاد الدولي للجودو خلال البطولة، بتكريم الأسطورة الفرنسي جان لوك روج، بمنحه درجة «10 دان» للحزام الأسود، وهي الأعلى على الإطلاق في هذه اللعبة والتي تمنح لأول مرة في التاريخ لأي شخصية في هذه الرياضة، تقديراً لجهوده ومثابرته في نشر وتطوير هذه الرياضة.

ويعتبر روج، أول لاعب فرنسي يحرز ميدالية ذهبية في بطولات العالم للجودو، وذلك في العام 1975، إلى جانب فوزه بلقب بطولة أوروبا أربع مرات، كما سبق أن تولى رئاسة الاتحاد الفرنسي للجودو في العام 2005، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد الدولي للجودو بين عامي 2011 و2023.

وتسلم روجا الدرجة الخاصة من ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، وسط تصفيق اللاعبين واللاعبات المشاركين في المنافسات.

ميدالية تاريخية

وعاشت بعثة قيرغيزستان، أجواء احتفالية بعد فوزها بأول ميدالية في بطولة العالم الحالية، بواسطة اللاعب إرلان شيروف في وزن تحت 90 كلغ.

وقال عبد الجليل يونسوف، مدرب منتخب قيرغيزستان: «إنه أمر نعيش من أجله، لقد ذكرت بالفعل حلمي في تطوير الفريق حتى نحظى بالاحترام والتقدير على صعيد ساحة الجودو العالمية، وأخيراً تحقق ذلك، كان هدفنا هو الحصول على ميدالية، لم يسبق لنا الحصول على ميدالية وانتظرنا سنوات طويلة لجعل الأمر حقيقة».

وتابع: «هدفنا الآن هو الحصول على ميدالية أولمبية، من أجل أن يكتمل الحلم، سنستعد لخوض المنافسات الأولمبية المقبلة من الآن، ونأمل أن نحقق الفوز هناك أيضاً».

ونثرت تميمة البطولة «الوضيحي» البهجة بين أوساط الجماهير، بعدما قامت اللجنة المنظمة بتصميم خاص لها، ليتواجد في مختلف أرجاء «مبادلة أرينا»، وتحديداً على المدرجات.

وحظيت تميمة «الوضيحي» باهتمام خاص من المشاركين من خارج الدولة، للتعرف على ماهيتها، وهي غزال المها العربي، الذي لديه ارتباط خاصة بالإمارات والمنطقة، وقامت الجماهير بالتقاط الصور ومقاطع الفيديو التذكارية.

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