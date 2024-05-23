نخبة المصنفين في نزالات «العمالقة» بمونديال الجودو اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تختتم، اليوم، منافسات الفردي، مع إقامة النزالات، التي يطلق عليها مواجهات «العمالقة» لفئة الرجال لوزني تحت وفوق 100 كلج، والسيدات لوزن فوق 78 كلج، ضمن بطولة العالم للجودو أبوظبي 2024، والتي تتواصل حتى غد الجمعة في «مبادلة أرينا» لأول مرة على أرض الإمارات، وبمشاركة قياسية تاريخية.

ويظهر في المواجهات الختامية لمنافسات الفردي نخبة من أفضل المصنفين العالميين، وفي مقدمتهم الطاجيكي تيمور راحيموف المصنف الأول عالمياً في وزن فوق 100 كلج، إلى جانب بقية الأسماء المصنفة بالمراكز الأولى عالمياً، وسنشاهدها في دورة الألعاب الأولمبية الصيف المقبل.

على صعيد منتخبنا سيظهر ظافر كوسوفو في وزن تحت 100 كجم، وهو الذي بحسب القرعة الإلكترونية ينتظر الفائز من مواجهة المجري زسمبور فيج مع الياباني دوتا أراي. وفي وزن فوق 100 كجم يواجه لاعبنا عمر معروف منافسه التركي منير إرتوج. وشهدت الجولة الثالثة للمنافسات خروج لاعبنا طلال شفيلي من فئة وزن تحت 81 كلج، فبعد الفوز على السويسري أوريلين بونفيروني تعرض للخسارة أمام الياباني يوهي أوينو.

نجومية

وخطف الجورجي تاتو جريجالاشفيلي النجومية في الجولة الثالثة، بعدما توج بطلاً للعالم، وحصد الميدالية الذهبية للمرة الثالثة في مسيرته، بعد تفوقه في وزن تحت 81 كلج، ونال الفضية الروسي تيمور أربوزوف، فيما ذهبت البرونزية للكوري جون وان لي والطاجيكي سوم محمدوف. وأسهمت هذه الذهبية في قيادة جورجيا لاعتلاء صدارة ترتيب البطولة من اليابان، بعدما أصبحت تمتلك ميداليتين ذهبيتين، وميدالية واحدة برونزية، مقابل ميدالية ذهبية واحدة لليابان، وفضيتين وبرونزيتين. وشهد وزن تحت 63 كجم للسيدات سقوط الفرنسية كلاريس أغبينيينو، التي تلقب بملكة هذا الوزن، لتكتفي بالحصول على الميدالية البرونزية رفقة لورا فازليو من كوسوفو، فيما حققت الهولندية جوان فان ليشوت الميدالية الذهبية، وتوجت بطلة عالم جديدة لهذه الفئة، وذهبت الفضية إلى البولندية أنجيلكا سزيمانسكا.

أمسية

على جانب أخر احتضنت أبوظبي، ليلة أول من أمس، الحفل السنوي لأسرة رياضة الجودو، بحضور ومشاركة أهم المسؤولين وصناع القرار في هذه الرياضة الأولمبية، والأبطال المشاركين من مختلف الدول. وجاءت الأمسية مميزة للاحتفال وتكريم ضيوفنا الكرام، الذين قدموا مساهمات كبيرة في عالم الجودو والرياضة بشكل عام، وتقدير هذه الرياضة الأولمبية، التي تجذب الملايين لممارستها حول العالم، على اعتبار الجودو أكثر من مجرد رياضة، ولكنها وسيلة لبناء الإنسان الواعي بدنياً ونفسياً وذهنياً، والقادر على التفوق من خلال الانضباط والمثابرة.

وقام محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لبطولة العالم للجودو - أبوظبي 2024، ورئيس اتحاد الإمارات للجودو، بمنح درع تذكارية للاتحاد، إلى ماريوس فايزر رئيس الاتحاد الدولي، بمناسبة مرور 25 عاماً «اليوبيل الفضي» على إشهار اتحاد الإمارات للجودو، فيما قام فايزر بتسليم الدرعي درعاً بتصميم خاص من أسرة الجودو العالمية إلى أبوظبي على نجاح احتضانها بطولة العالم.

وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي أن إقامة بطولة العالم للجودو هنا في الإمارات، وتحديداً في أبوظبي إنما يعكس الاهتمام والعلاقة الخاصة، التي تجمع هذه الرياضة مع الإمارات، كونها تعتبرها لغة عالمية تجمع البشر من جميع بقاع الأرض، من أجل أهداف تتخطى حسابات الربح والخسارة، ليكون الاحترام المتبادل والتفاهم والوحدة بين البشر هي السمات السائدة، وقال: «إن قيم رياضة الجودو تتطابق مع القيم الإماراتية، التي تعتمد ركيزة أساسية تقوم على بناء ثقافة شمولية تحترم التنوع، ليشكل هذا الحدث ملتقى يعزز الاحترام المتبادل، ويفتح جسور التواصل بين جميع الرياضيين».

وشهد الحفل تكريم المغني الإيطالي الشهير أل بانو كاريسي بمنحه الحزام الأسود الفخري للجودو، وهو الذي قام بغناء الأغنية الرسمية للاتحاد الدولي للجودو.

واشتمل الحفل على فقرات متنوعة بمشاركة المغني وعازف البيانو الشهير من المجر، كارولي نياري، والفنانة جيجي راديكس، مع عروض من فرق محلية إماراتية.

كما حضر شين كويامادا، النجم السينمائي الياباني الشهير في أبوظبي، منافسات البطولة، نظراً للشعبية التي تحظى بها رياضة الجودو في اليابان، واختيار أبوظبي كوجهة للسياحة الرياضية، وشارك كويامادا، في العديد من الأفلام السينمائية، من أشهرها فيلم «ذا لاست ساموراي» مع النجم الأمريكي توم كروز.

طلاب

وضمن فعاليات البطولة استقبل كأس العالم للجودو 66 طالباً من مدرسة ليسيه فرانسيه جان مرموز الفرنسية، ومنحت أربعة منهم الفرصة لإجراء حوار مع ماريوس فايزر، رئيس الاتحاد الدولي للجودو، في إطار تشجيعهم على نشر هذه الرياضة، عبر وسائل النشر الخاصة بهم بالمدرسة، وتحفيزهم على تعلم مهارات الإعلام من خلال عيش أجواء هذا النوع من البطولات الكبيرة.

وقام الطلاب الأربعة لويز، إيما، تريستان وآرثر، بإجراء حوار مع ماريوس فايزر، حول دوره كرئيس للاتحاد الدولي، وتأثير الجودو على المجتمع، فيما قام جميع الطلاب الآخرين بزيارة مرافق البطولة، والتعرف على أجواء المنافسات.

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