ذهبية وفضية لـ«الأبيض» في البطولة العربية لألعاب القوى بمصر

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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اختتم منتخبنا الوطني لألعاب القوى مشاركته في البطولة العربية لألعاب القوى للشباب والشابات تحت 20 سنة في استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية المصرية، وبمشاركة 400 لاعب ولاعبة مثلوا 17 دولة، وبحصيلة إجمالية لـ«الأبيض» تضمنت ميداليتين؛ ذهبية، فازت بها العداءة مريم كريم في سباق 400 متر عدو لفئة الشابات،

وحققت رقماً جديداً للدولة قدره 54:69 ثانية، وفضية، فاز بها نواف العبدولي في مسابقة رمي الرمح، وتعد تلك الحصيلة هي الأبرز لألعاب القوى الإماراتية في البطولة العربية في فئة الشباب.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن النتائج المشرفة للمنتخب في البطولة العربية تتوج الخطط الاستراتيجية لتمكين لاعبي ولاعبات المنتخب، وتأهيلهم للتنافسية في البطولات الخارجية، كما أنها تمثل امتداداً للنجاح الذي تحقق أخيراً بعد حصد 36 ميدالية في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب في الإمارات، إضافة إلى المستويات المتطورة في كأس آسيا للشباب تحت 20 سنة «دبي 2024».

وشدد المر على حرص الاتحاد على مواصلة العمل والتخطيط المستقبلي لإعداد أجيال من الأبطال، والاهتمام بالقاعدة القوية من المواهب على مستوى الناشئين والشباب، وإعدادهم من خلال المعسكرات للمشاركة في البطولات العربية والقارية والدولية بطموحات كبيرة لرفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية.

وأثنى المر على المستويات الجيدة للاعبي ولاعبات المنتخب الوطني للشباب والشابات، وقال إن الشغف والرغبة الكبيرة في المنافسة من جانبهم يعكس أفضل مؤشرات التطور الذي تحققه اللعبة في الدولة، ولو لم يحالفهم التوفيق في الفوز بالميداليات.

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