1000 مشارك في سباق دبي للعمال بمضمار ميدان اليوم

المصدر: دبي - عدنان الغربي

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يشارك أكثر من 1000 عامل في سباق الجري ولمسافة 3 كيلومترات، والذي ينطلق عند الساعة الخامسة من مساء اليوم في مضمار ميدان بدبي وتنظمه وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال بإمارة دبي، بمناسبة اليوم العالمي للعمال.

وتم الكشف عن تفصيلات السباق في المؤتمر الصحافي، الذي عقد في مجلس دبي الرياضي وتحدث فيه اللواء عبيد مهير بن سرور رئيس اللجة الدائمة لشؤون العمال بإمارة دبي، ومحسن علي حسين النسي وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، و سعيد حارب الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وبحضور اللواء علي عجيف الزعابي مساعد المدير العام لقطاع الرقابة التنظيمية والحوكمة في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام لمجلس دبي الرياضي.

وقال اللواء عبيد مهير بن سرور: «نشكر مجلس دبي الرياضي ووزارة الموارد البشرية والتوطين لتنظيم هذا الحدث المخصص لفئة مهمة في المجتمع، وتحرص اللجنة الدائمة لشؤون العمال منذ إنشائها على المحافظة على بيئة عمالية صحية في إمارة دبي، وتتكامل أهدافنا مع أهداف وزارة الموارد البشرية والتوطين عبر تنظيم هذا الحدث.

فالعمال يشكلون شريحة مهمة في مسيرة التنمية في الدولة بشكل عام وفي إمارة دبي بشكل خاص، والحفاظ على صحتهم هدف رئيس بالنسبة لنا ولقطاع العمل، إذ نقوم بتنظيم العديد من الفعاليات الرياضية التي يشارك فيها شريحة كبيرة من العمال في مختلف الألعاب الرياضية ذات الشعبية الكبيرة لدى العمال ومنها الكريكت والألعاب الجماعية والطائرة وكرة القدم».

وأضاف: «هذا السباق يعد إضافة للفعاليات التي تقوم اللجنة بتنظيمها سنوياً، ويعد مبادرة مهمة للعمال، ومشاركتهم نجاح لنا، إذ نهدف إلى أن يقضي العامل أوقات فراغه في ممارسة الرياضة والنشاط البدني، ونرجو مشاركة عدد كبير من العمال في هذا السباق».

نهج مستمر

وقال محسن النسي: «نتقدم بالتهنئة إلى جميع القوى العاملة في الدولة بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو من كل عام، ونشكر مجلس دبي الرياضي واللجنة الدائمة لشؤون العمال لتعاونهما على تنظيم هذا السباق الذي يأتي ضمن احتفالات الدولة بمناسبة اليوم العالمي للعمال، وهو نهج مستمر لتكريم القوى العاملة بمختلف ثقافاتها ومستوياتها المهنية لعطائهم وتقديراً لدورهم وإسهامهم في كل ما وصلت إليه دولتنا الحبيبة من رفعة وريادة في جميع المجالات».

وأضاف: «أود التأكيد أن تشريعات سوق العمل في الدولة لا تقف عند ضبط وتنظيم علاقة العمل التعاقدية بين طرفيها بما يحفظ حقوقهم، وإنما شملت أيضاً مختلف جوانب حياة القوى العاملة ومن بين ذلك توفير مظلة الحماية الاجتماعية لهم وبيئة عمل مرنة وكفؤة تتميز بأعلى معايير الأمان والسلامة المهنية والمساكن العمالية .

وكذلك توعيتهم وتحقيق رفاهم وجودة حياتهم، فهم جزء من نسيج مجتمع دولة الإمارات التي يعمل ويعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية تشارك وتسهم في المسيرة التنموية بمختلف أبعادها».

حرص

واختتم: «نحن في وزارة الموارد البشرية والتوطين نحرص كل الحرص على تبني وإطلاق المبادرات المجتمعية ودعم الشراكات الهادفة إلى تكريم العاملين في الدولة ومشاركتهم المناسبات كافة والتواصل الدائم معهم، فقد نظمت الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للعمال وبالتعاون مع شركائنا في القطاعين الحكومي والخاص حزمة من الفعاليات الاحتفالية وبالتعاون مع شركائها .

وذلك تحت شعار عمالنا مصدر فخرنا، وشملت هذه الفعاليات زيارة لمجموعة الشركات المتميزة بالتوطين للاطلاع على برنامج التدريب والتوظيف والالتقاء بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص للاحتفاء بهم والاستماع لملاحظاتهم.

وزيارة مجموعة من المساكن العمالية في مختلف إمارات الدولة للالتقاء بالعمال وتوزيع الهدايا عليهم، ودعوة المجتمع والشركات للمشاركة في اليوم العالمي للعمال والاحتفاء بالعمالة في الدولة، وأرجو مشاركة ممتعة للعمال في هذا السباق الذي يمتد 3 كيلومترات، وسيتم منح الفائزين في المراكز الثلاثة الأولى جوائز قيمة، وكذلك توزيع الهدايا العينية على المشاركين كافة».

تأكيد

وأكد سعيد حارب، أهمية النشاط الرياضي لخلق بيئة صحية لدى العمال والترويح عنهم في وقت الفراغ، وقال: «يحتل العمال مكانة متميزة في مجتمعنا وينالون تقديراً كبيراً من القيادة الرشيدة ومن مختلف المؤسسات وفئات المجتمع تقديراً لدورهم الكبير والحيوي في حياتنا اليومية وفي بناء الوطن، ويعتز مجلس دبي الرياضي بأن يكون للعمال نصيب مهم وأساسي في أنشطة المجلس السنوية.

ويسعى المجلس إلى منح هذه الفئة المهمة الفرصة لممارسة رياضتهم المحببة والترويح عن أنفسهم وتعزيز شبكة علاقاتهم بأقرانهم والتعارف في ما بينهم في مختلف الشركات والمؤسسات وتحقيق العديد من الأهداف الرياضية والمجتمعية عبر تنظيم الفعاليات والبطولات الرياضية السنوية المختلفة».

وأضاف: «نحن سعداء بالمشاركة الواسعة من العمال في هذا السباق الذي يعد إضافة كبيرة إلى قائمة الفعاليات التي ينظمها مجلس دبي الرياضي لهذه الفئة المهمة والتي تتصدرها الدورة الرياضية العمالية الكبرى من نوعها التي ينظمها المجلس بالتعاون مع اللجنة الدائمة لشؤون العمال بدبي، وتقام سنوياً تحت شعار إسعادهم هدفنا في مختلف الملاعب في دبي، وتشهد مشاركة 40 ألف عامل من 275 شركة يتنافسون في 11 لعبة رياضية، كما نظّم المجلس أول فعالية رياضية مجتمعية مخصصة لعمال توصيل الطلبات في الشركات العاملة في الدولة، وكانت هذه المبادرة الأولى من نوعها التي جمعت شركات التوصيل كافة تحت سقف واحد، ونظّمنا أيضاً فعالية «اليوم الرياضي لعمال البناء»، و«اليوم الرياضي لمهندسي النظافة» العاملين في بلدية دبي، ومارس العمال في هذه الفعاليات أنشطة رياضية وترفيهية ممتعة، وعاشوا تجربة فريدة وسعيدة في هذه الفعاليات المتنوعة التي قدمها المجلس رسالةَ تقدير لهذه الفئة المهمة في المجتمع والتي تستحق أن تعيش تجربة رياضية مجتمعية جميلة وتعزز العلاقات بين الشركات والعاملين فيها».

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