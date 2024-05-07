9 ميداليات لمنتخب الناشئين في بداية مشواره بـ «آسيوية الجوجيتسو»

المصدر: أبوظبي- البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

انطلقت، أمس، منافسات فئتي الشباب والناشئين (تحت 16، و18، و21 عاماً) ضمن فعاليات النسخة الثامنة من بطولة آسيا للجوجيتسو، التي تقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وتستمر حتى يوم غدٍ.

وللمرة الأولى في تاريخ بطولة آسيا للجوجيتسو جرى تخصيص منافسات يوم لفئة الناشئين للبنين والبنات، واستهل نجوم منتخبنا الوطني مشاركتهم بتحقيق إنجاز جديد بحصولهم على 9 ميداليات ملونة، بواقع ذهبيتين، وفضيتين و5 ميداليات برونزية.

وتوّج بالذهب كل من نجلاء هاشم وزن 48 كجم، وحنين الخوري وزن 57 كجم، وبالميدالية الفضية كل من علي النجار وزن 40 كجم، وحمدان النجار وزن 48 كجم، فيما حصد الميداليات البرونزية كل من إليازية الجنيبي وزن +63 كجم، وغلا الحمادي وزن 44 كجم، وزايد الحوسني وزن +77 كجم، وسيف البلوشي وزن 44 كجم، وسيف حمد العامري وزن 62 كجم.

مؤشر قوي

وأشاد فهد علي الشامسي الأمين العام للاتحادين الإماراتي والآسيوي للجوجيتسو بالأداء القوي للاعبي المنتخب الوطني، مشيراً إلى أن التألق والاحترافية والالتزام التي أظهرها أبناء وبنات الإمارات مؤشر قوي على كفاءة خطط الاتحاد في الاستثمار بالمواهب الصاعدة.

وقال الشامسي: «اتسم أداء أبطال المنتخب اليوم بالمهارة والتصميم والانضباط، ونحن على ثقة بأن الجيل القادم من اللاعبين سيترك بصمة كبيرة في مسيرة الإنجازات الرياضية للدولة».

وأضاف: «أداء أبنائنا هو نتاج للدعم الكبير من القيادة الرشيدة، ورؤيتها المستنيرة في ترسيخ تفوق الدولة على خارطة رياضة الجوجيتسو العالمية، إضافةً إلى الجهود الحثيثة للاتحاد في ترجمة هذه الرؤية واقعاً ملموساً.

نشعر بالفخر لأن العاصمة أبوظبي هي الوجهة الأولى لصنع القرارات المتعلقة بتطوير الرياضة وتعزيز انتشارها على مستوى القارة والعالم، وتمثل إضافة منافسات فئتي الشباب والناشئين إلى بطولة آسيا للجوجيتسو خطوة مدروسة وموفقة في الاتجاه الصحيح».

إشادة

بدوره قال طارق علي، الأمين العام للاتحاد الباكستاني للجوجيتسو: «أتوجه بالشكر إلى الاتحادين الآسيوي والإماراتي للجوجيتسو على هذا المستوى الرفيع من التنظيم والاستضافة للبطولة بنسختها الثامنة.

الإقبال الكبير على المشاركة والمستوى التنافسي العالي الذي شهدناه منذ انطلاق البطولة يعكسان مدى التطور الذي تحرزه الرياضة في آسيا والآفاق المستقبلية المبشرة التي تنتظرها».

وتابع: «أظهر المنتخب الباكستاني أداءً جيداً خلال البطولة، رغم أنه يضم عدداً قليلاً من اللاعبين، حيث حصلنا على ميداليتين برونزيتين في فئة الكبار، ونتطلع إلى تحقيق نجاح أكبر في فئتي الشباب والناشئين. ونتعاون عن كثب مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي لتسريع وتيرة تطوير الرياضة في باكستان.

ووقعنا مؤخراً مذكرة تفاهم مع الاتحاد الآسيوي، لمدنا بالدعم في توفير المزيد من المدربين والفرق الفنية وتنظيم ورش العمل والبرامج التعليمية».

من جانبه قال إبراهيم الحوسني، مدرب منتخبنا الوطني لفئة الناشئين: «قدم أبطال المنتخب اليوم أداءً يعكس مهاراتهم الفريدة والجهود الدؤوبة التي يقدمها المدربون والطاقم الفني. كما يأتي ذلك ثمرة التدريب المتواصل والاستعدادات الفنية التي ركزنا من خلالها على بناء منتخب تنافسي».

وأضاف: «نجح أبطالنا بتنفيذ تقنياتهم بدقة ومهارة، وأظهروا قدراً كبيراً من القوة البدنية والذهنية. وما قدمه أبناؤنا وبناتنا حتى الآن يدعو للفخر، ويعكس حرصهم والتزامهم بتمثيل الوطن بأفضل صورة ممكنة. وتابع: «نتطلع قدماً إلى منافسات فئة تحت 18 عاماً غداً، وأنا على ثقة بأننا سنكون على موعد جديد مع الإنجازات والميداليات الملونة».

تجربة جديدة

وقالت نجلاء هاشم لاعبة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً والتي حازت ذهبية وزن 48 كجم: «سعيدة بهذه التجربة الرائعة وتمثيل الدولة في بطولة آسيا للجوجيتسو للناشئين.

وعلى الرغم من أن هذه البطولة تمثل تجربة جديدة لنا، إلا أننا نملك قدرات ومهارات عالية على ضوء استعداداتنا وبرامج تدريبنا المعتمدة واستراتيجيتنا.

ركزت خلال النزالات على اللعب بتوازن وإيجاد اللحظات المناسبة لمفاجأة الخصم.

وأود أن أشكر الجهاز الفني على إعدادنا وتجهيزنا لخوض منافسات على هذا المستوى في مواجهة أقوى اللاعبين». وقالت حنين الخوري لاعبة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 عاماً صاحبة إنجاز ذهبية وزن 57 كجم: «دخلت أجواء المنافسة واضعة نصب عيني الفوز في كل النزالات.

كانت تجربتي مليئة بالتحديات واللحظات الصعبة، وكل نزال كان يختلف عن الآخر نظراً لتفاوت مستويات المنافسين. لكنني راضية عن أدائي والتتويج بهذه الميدالية المهمة. لقد أسهمت المشاركة في بطولة قارية من هذا المستوى المتقدم في الإضافة إلى مهاراتي للتعلم والنمو».

وعلى صعيد منافسات فئات الجوجيتسو المختلفة التي تندرج ضمن البطولة، تألقت منتخبات أوزبكستان وكازاخستان وفيتنام بشكل لافت، حيث قدّم لاعبوها أداء قوياً قادهم إلى التتويج في عدد من فئات المنافسة.

وفي هذا السياق، تقول لاعبة المنتخب الأوزبكي أيدانا أشيربيكوفا والتي حققت ذهبية تحت 21 عاماً وزن 48 كجم: «الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة آسيا للجوجيتسو هو حلم. أنا سعيدة جداً بهذا الإنجاز وبتمثيل أوزبكستان في هذا الحدث الكبير.

أجواء المنافسة الاستثنائية تدفعنا لبذل المزيد من الجهد. ما تحقق لم يأتِ من فراغ فقد بذلت جهوداً كبيرة في التحضير لهذا الاستحقاق. أشكر دولة الإمارات والعاصمة أبوظبي على هذا التنظيم المثالي للبطولة».

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز