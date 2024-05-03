الوحدة والعين.. حلم «ADIB» الليلة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق - العين - طلحة عبد الله

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم في التاسعة إلا ربعاً مساء اليوم، صوب استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي، لمتابعة مواجهة الوحدة والعين، في «كلاسيكو» مرتقب في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB».

ويلتقي الفريقان في نهائي كأس رابطة المحترفين للمرة الثانية في تاريخ البطولة، بعدما تواجها في نهائي النسخة الأولى موسم 2008 - 2009، على نفس الملعب، وفاز حينها العين بهدف نظيف، سجله شهاب أحمد.

ويدخل كلا الفريقين المباراة بدوافع كبيرة، إذ تتصدر العديد من التحديات في النهائي، خاصة مع المنافسة التاريخية بين الغريمين التقليديين، وكونها مباراة لها خصوصية كبيرة في مواجهاتهما.

ويسعى كل فريق إلى فض الشراكة مع منافسه، والتتويج باللقب الثالث للبطولة في تاريخه، إذ يمتلك «العنابي» و«الزعيم» لقبين لكأس مصرف أبوظبي الإسلامي في خزائنهما، كثاني أكثر الأندية، مع النصر، تتويجاً باللقب، بعد شباب الأهلي الذي يحمل الرقم القياسي بـ 5 ألقاب.

كما تعد البطولة في غاية الأهمية بالنسبة للفريقين، باعتبارها الفرصة الوحيدة لإنقاذ موسميهما المحلي، بعد الابتعاد عن المنافسة في دوري أدنوك للمحترفين، والخروج من كأس رئيس الدولة، بينما يملك العين فرصة التتويج ببطولة قارية، بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال آسيا، على حساب الهلال السعودي.

كما أن النهائي مهم لكل من الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، والأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، باعتباره النهائي الأول لكل مدرب مع فريقه، ويسعى للتتويج باللقب الأول له.

ويدخل الوحدة المباراة طامحاً لإنقاذ موسمه، بعد النتائج المخيبة في الدوري، ولإرضاء جماهيره، بعد غياب نحو 6 سنوات عن الألقاب، ولرد الدين للعين، بعد خسارته في دور الستة عشر في كأس رئيس الدولة الموسم الحالي.

ويخوض الوحدة النهائي الخامس له في البطولة، وأحرز اللقب مرتين، موسمي 2015 - 2016، بهدف نظيف على حساب الشباب، و2017 - 2018 بهدفين مقابل هدف على حساب الوصل، وبالتالي، الفوز سيمنحه فرصة الانفراد بالوصافة في عدد مرات الفوز بالبطولة.

مشوار

وجاء تأهل الوحدة إلى النهائي، بعد عبور الوصل في الدور قبل النهائي، حيث خاض الفريق 6 مباريات في البطولة، حقق الفوز في 4 مباريات، وخسر في مباراتين، وسجل 18 هدفاً، واستقبلت شباكه 6 أهداف.

ويدخل الوحدة المباراة طامحاً في التتويج الثالث له بالكأس، حيث سبق أن توج به مرتين، في 2015 - 2016، بالفوز على الشباب 1 - 0، وفي 2017 - 2018، على حساب الوصل 2 - 1.

بدوره، يأمل العين في الصعود إلى منصات التتويج بلقب مسابقة مصرف أبوظبي الإسلامي للمرة الثالثة، بعد حصوله على اللقب عامي 2009، و2022، ويدخل لقاء الليلة أمام غريمه الوحدة بمعنويات عالية، بعد تأهله عن جدارة واستحقاق إلى نهائي دوري أبطال آسيا، المسابقة الأبرز والأكبر على مستوى الأندية بالقارة.

واختتم الفريق البنفسجي تحضيراته الميدانية على ملعبه، تحت قيادة مدربه الأرجنتيني كريسبو، الذي عمد إلى إخضاع اللاعبين إلى تمارين واختبارات متنوعة، تضمنت تنفيذ التكتيك وأسلوب اللعب، وحرص على تصحيح الأخطاء، ومعالجة السلبيات أولاً بأول، خصوصاً في ما يتعلق بالنواحي الدفاعية.

وسيفقد العين في لقاء اليوم ظهيره الأيسر أريك، الذي أصيب في مباراة الهلال السعودي بإياب نصف نهائي دوري أبطال آسيا، بعد أن سجل الهدف الذي قاد العين للنهائي الآسيوي، وينتظر أن يحل محله المدافع سعيد جمعة، الذي قدم نفسه بصورة متميزة في تلك المباراة، بعد دخوله بديلاً له، وعدا ذلك، يدخل العين المباراة بكامل صفوفه.

وينتظر أن يقود هجومه الليلة، الثنائي التوغولى لابا كودجو، والمغربي المتألق سفيان رحيمي، كما يتوقع عودة بندر الأحبابي، الذي كان غاب عن صفوف الفريق بالمباراة الأخيرة أمام شباب الأهلي بالدوري.

بينما يعول غوران مدرب الوحدة على اكتمال صفوف الفريق، بعد عودة الثلاثي آلان ماركيز ولوكاس بيمنتا وروبن فيليب، إضافة إلى الأوزبكي إيركينوف، عقب نهاية مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا تحت 23 سنة، إذ شارك اللاعب في آخر حصتين تدريبيتين، ووجوده يعزز من المنظومة الهجومية لـ «أصحاب السعادة».

وتشكل المباراة خصوصية كبيرة أيضاً بالنسبة لقائد الفريق، وأسطورة الكرة الإماراتية، إسماعيل مطر، الذي يخوض موسمه الأخير في الملاعب، بعد قراره الاعتزال بنهاية الموسم، إذ يخوض آخر نهائي، ويسعى للظفر باللقب، ليكون خير ختام لمسيرته الطويلة.

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احتضن استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة، نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي 4 مرات، كأكثر الملاعب احتضاناً لنهائي البطولة، مع استاد آل مكتوم، فيما لعب النهائي على استاد هزاع بن زايد 3 مرات، ومرة واحدة على كل من استاد راشد، وملعب الشارقة، واستاد آل نهيان بنادي الوحدة.

كريسبو: نفكر فقط في مواجهة الوحدة وليس نهائي «أبطال آسيا»

أعرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو مدرب العين، عن فخره بالوجود في نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وسعيه لتحقيق اللقب الأول له مع العين، مؤكداً أنه لا تفكير في نهائي دوري أبطال آسيا الآن، ويركز فقط في مباراة الوحدة، لأنه لا يرغب في التفريط في الكأس المحلية.

وقال: «نتعامل خطوة بخطوة مع كل مباراة، وتركيزنا الحالي على مباراتنا مع الوحدة، أما نهائي دوري أبطال آسيا، فهو بمثابة الحلم، خصوصاً أنه لم يتوقع أحد أن نصل لهذه المرحلة في البطولة القارية، ولكننا كنا نؤمن بأنفسنا».

وأضاف: «وصلنا إلى نهائيين، ونسعى لأن نكون أكثر تنافسية، وأن نحقق اللقب أمام الوحدة، لا سيما أننا ودعنا كأس رئيس الدولة، نحترم جميع البطولات، وسنقدم كل ما لدينا من أجل الفوز».

وأشار إلى أن العين يلعب وسط ضغط مباريات، وهو أمر صعب على اللاعبين، ولكن الوقت الحالي وقت حصاد الألقاب، وأن نتوج مجهوداتنا بعد وصولنا إلى النهائي.

غوران: أحلم باللقب الأول في مسيرتي مع الأندية الإماراتية

أكد الصربي غوران توفيغدزيتش مدرب الوحدة، على أهمية مواجهة النهائي، في ظل الرغبة الكبيرة لدى الفريقين في تحقيق لقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشدداً على جاهزية فريقه للمباراة، وأنه لديه ثقة كبيرة في قدرات لاعبيه، من أجل حصد الكأس.

وقال: «مطالبون باللعب بكامل تركيزنا، وضرورة تفادي الأخطاء، خصوصاً أن مثل هذه المباريات تعتمد على التفاصيل الصغيرة».

وأضاف: «النهائي يعد الأول بالنسبة لي في مسيرتي مع الأندية الإماراتية، لذلك، فالمباراة في غاية الأهمية على المستوى الشخصي، فضلاً عن أنها مواجهة «كلاسيكو» أمام فريق قوي مثل العين».

ورفض غوران القول إن تأهل العين إلى نهائي دوري أبطال آسيا، قد يمنح الوحدة ميزة وأفضلية، لأن مواجهات الفريقين مع بعضهما تمثل تحدياً خاصاً، كما سيمنح الفائز لقباً مهماً، إضافة إلى أن مباراة العين في النهائي القاري، ستقام بعد أسبوع، وبالتالي، يركز على مباراته معنا.

إسماعيل مطر: أتمنى التتويج باللقب ليكون خير ختام لمسيرتي

أكد نجم وقائد الوحدة، إسماعيل مطر، أنه يتمنى التتويج بلقب كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ليكون خير ختام لمسيرته مع العنابي، في آخر نهائي يلعبه هذا الموسم، مشيراً إلى أنه لا يوجد نهائي أفضل من أن يجمع بين الوحدة والعين، نظراً لكونها مواجهة لها طعم خاص.

وقال: « عندما بدأت مسيرتي مع الوحدة، أول شيء أخبروني به، ويعبّر عن أهمية المواجهة، هو المهم ألا يفوز عليك العين».

وأضاف: «استعداداتنا للنهائي سارت بشكل اعتيادي، والأهم كان التركيز على الجانب الذهني، أكثر من الجوانب البدنية والتكتيكية، ويجب التعامل بهدوء وذكاء مع مثل هذه المباريات».

وتابع: «سعيد بردود الفعل بأن الجمهور يتمنى لي ختام مسيرتي بلقب البطولة، سواء جمهور الوحدة أو جماهير الأندية الأخرى، وبلا شك، هي بطولة مهمة».

وأشار إلى أنه يعتبر نفسه حقق اللقب، حتى من قبل خوض النهائي، عندما يرى بعض مشجعي العين وأندية أخرى، يتمنون له الفوز باللقب، تقديراً لمسيرته.

خالد عيسى: المباراة ستشهد تحديات عدة داخل الملعب وخارجه

قال خالد عيسى قائد وحارس مرمى العين، إن الجميع ينتظر النهائي بين العين والوحدة ، وبمجرد أن تسمع أن المباراة تجمع الفريقين، تعلم أنها مواجهة بطعم خاص، ولديها زخم جماهيري كبير، مشيراً إلى أن المباراة ستشهد تحديات عدة داخل الملعب وخارجه، في ظل الرغبة في التتويج باللقب.

وأضاف: «نأمل أن يحالفنا التوفيق، اللاعبون يقومون بدورهم على الوجه الأكمل، وسنحاول تقديم أقصى ما لدينا لتحقيق الكأس».

وفي تعليقه على أن النهائي يعد الأخير بالنسبة لإسماعيل مطر، قال: «مطر غني عن التعريف، وشهادتي فيه مجروحة، وشيء محزن أن يكون الموسم هو الأخير بالنسبة له، بعد تصريحه عن اعتزاله.

وأتمنى أن يعيد النظر في الاعتزال، ويعدل عن قراره، لأن وجوده يمثل قيمة كبيرة بالنسبة لجميع اللاعبين». وختم: «أتمنى التوفيق لإسماعيل مطر، ولكن المشكلة أن النهائي جاء أمام العين، وبالتالي، أتمنى التوفيق له، ولكن بعيداً عن العين».

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