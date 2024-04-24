إقبال كبير على فعاليات «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024»

المصدر: دبي - وام

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يقدم «مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية 2024» للطلبة من جميع الأعمار فرصة الدخول إلى عالم الألعاب والتكنولوجيا ومعرفة المزيد عن المهارات المطلوبة لتطوير الألعاب والرياضات الرقمية مجاناً.

وتستمر الدورة الثالثة من المهرجان، المقامة فعالياتها حالياً حتى 5 مايو المقبل في مركز دبي التجاري العالمي للمرة الأولى هذا العام، وسط إقبال كبير، حيث تضم مجموعة من الفعاليات المتنوعة، بما في ذلك معرض «جيم إكسبو» وبطولات الرياضات الرقمية وتحديات المؤثرين، إضافة إلى «قمة جيم إكسبو» التي تهدف إلى تحفيز الأفكار والأعمال وتعزيز التواصل بين الشركات من مختلف أنحاء العالم.

ويمكن لطلبة المدارس والجامعات الذين قاموا بالتسجيل المسبق حضور مجموعة من الفعاليات التعليمية التي تقام في قاعتي زعبيل 5 و6 بمركز دبي التجاري العالمي يومي 1 و2 مايو المقبل.

ويفتح المعرض أبوابه أمام الطلبة ليقدم لهم تجربة ألعاب متكاملة مع فرصة تعلم المزيد حول تكنولوجيا الألعاب وحضور الجلسات التعليمية ولقاء أبطال ونجوم الألعاب والرياضات الرقمية ومتابعة البطولات التي تقام على الهواء مباشرة والاطلاع على مستقبل الألعاب التي تقدم مسارات تعليمية ومهنية متنوعة للأطفال والشباب.

ويسلط معرض «جيم إكسبو» ضمن المعرض الضوء أيضاً على مجموعة من التقنيات المستقبلية والمبتكرة والغامرة التي ستساعد الطلبة على تعزيز معرفتهم بعالم الألعاب والرياضات الرقمية.

ويتضمن المهرجان، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، برنامجاً تعليمياً شاملاً يهدف إلى إلهام الجيل القادم من اللاعبين والمواهب على مستوى المنطقة، ويتم تقديمه مجاناً لجميع المدارس والجامعات المشاركة.

وأكد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، الالتزام بمساعدة الطلبة في دولة الإمارات على معرفة فوائد العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات مع تسليط الضوء على الفرص العديدة المتاحة في مجال الألعاب والرياضات الرقمية.

وأشار إلى أن المبادرات المبتكرة التي تأتي في إطار الدورة الثالثة من المهرجان تدعم النمو الاقتصادي لدبي من خلال تعزيز الفرص التعليمية لأصحاب الطموح من المهتمين بمجال الألعاب والرياضات الرقمية، منوهاً بأن الكثير من المهارات المطلوبة لتطوير الألعاب مثل وضع الاستراتيجيات وأساليب حل المشكلات والإبداع والعمل الجماعي تعتبر بمثابة أدوات مهمة وأساسية للتعليم.

ويشمل البرنامج التعليمي للمعرض مجموعة من النقاشات المهنية في المدارس والجامعات التي قامت بالتسجيل المسبق، حيث يقوم خبراء الصناعة بتسليط الضوء على مستقبل الألعاب وتقديم أفكار وتصورات حول منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية بهدف تحفيز الجيل القادم من قادة صناعة الألعاب.

وجرى تصميم سلسلة من الجلسات التفاعلية والنقاشات المهنية وورش العمل خصيصاً لتشجيع الشباب على استكشاف البرمجة وتصميم الألعاب بأسلوب ممتع وغني بالمعلومات مع تثقيفهم حول العادات الصحية التي ينبغي اتباعها أثناء ممارسة الألعاب والحفاظ على الأمان عبر شبكة الإنترنت ووسائل الراحة في مجال الألعاب.

وسيحظى الطلاب بفرصة التحدث إلى مصممي الألعاب ولاعبي الرياضات الرقمية المحترفين ومسؤولي التسويق وخبراء الألعاب ومديري المشاريع وآخرين.

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