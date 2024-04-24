أمين عام مجلس التعاون: دورة الألعاب الخليجية للشباب "الإمارات 2024" نقلة نوعية بقطاع الرياضة

المصدر: وام

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أشاد معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي باستضافة دولة الإمارات الناجحة لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 مشيراً إلى أنه لمس الاستعدادات المميزة والجهود الكبيرة التي بذلت من أجل إنجاح هذه الدورة التاريخية الأولى من نوعها للشباب الخليجي.

ووصف معاليه في تصريحات له حفل الافتتاح بالمبهر وقال إنه جسد مفاهيم الأصالة وروح الشباب، وركزت فقراته على محاور الاستدامة، والتلاحم، والشباب، معربا عن سعادته بالحضور الكبير للوفود المشاركة، والتنافس الأخوي الشريف بين الأشقاء وأكد أن الدورة بداية متميزة نحو مستقبل أفضل للرياضة الخليجية.

كان معالي الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي قد شهد أمس “الثلاثاء” حفل الافتتاح الرسمي لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب، إلى جانب عدد من القيادات والشخصيات الخليجية.

كانت منافسات الدورة قد انطلقت 16 أبريل الجاري، وتستمر حتى 2 مايو المقبل، تحت شعار “خليجنا واحد .. شبابنا واعد”.

ورفع معالي البديوي في ختام تصريحاته التهاني إلى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات وشعبها الشقيق على استضافة الدورة الخليجية التاريخية الأولى للشباب ووصفها بأنها نقلة نوعية للعمل الخليجي المشترك وتقدم للقائمين عليها ببالغ الشكر لرؤيتهم السديدة إقامة الدورة التي تمثل مصدرا أساسيا للكشف عن المواهب وصناعة الأبطال.

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