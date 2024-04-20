«علاج» و«البطين» يحلقان بكأس وبندقية الإيذاع لأبناء القبائل

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

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شهد معالي الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد الإمارات لسباقات الهجن، منافسات اليوم التاسع من المهرجان الختامي السنوي للهجن العربية الأصيلة على سيف صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، «ختامي الوثبة 2024»، التي أقيمت أمس، على أرضية ميدان الوثبة بالعاصمة أبوظبي.

وشهدت المنافسات صراع المطايا المشاركة على حصد ناموس ورموز سن الإيذاع لهجن أبناء القبائل والمؤجلة من يوم الثلاثاء الماضي، حيث أقيمت على مدار 20 شوطاً، منها 12 شوطاً في الفترة الصباحية، و8 أشواط في الفترة المسائية التي خصصت خلالها اللجنة المنظمة 8 رموز، ولمسافة 6 كلم في الميدان الجنوبي.

فوز

ونجحت «علاج» لحمد نهيان سالم العامري في انتزاع أول رموز الإيذاع لأبناء القبائل، بعدما توجت بكأس الأبكار في الشوط المفتوح، إضافة إلى مليون ونصف درهم، إذ استطاعت إنهاء الشوط في المركز الأول بفارق أكثر من 3 ثوان عن منافساتها، ووصلت إلى خط النهاية في 9:04:07 دقائق، تاركة المركز الثاني لـ «شناح» لناصر عبدالله المثنى، والثالث لـ «ولاعة» لحمد راشد غدير الكتبي.

تألق

وحلق «البطين» لمانع علي حماد الشامسي ببندقية الإيذاع القعدان المفتوح في الشوط الرئيس الثاني، إلى جانب الجائزة المالية وقدرها مليون درهم، بعدما تفوق على منافسيه، مسجلاً توقيت زمني قدره 8:56:09 دقائق.

وفي شوط الرموز الثالث تألقت «السائحة» لحميد سعيد عامر النيادي وتمكنت من انتزاع كأس الإيذاع الأبكار المحليات، وأهدت مالكها الجائزة وقدرها مليون درهم، وذلك بعدما تصدرت السباق في الأمتار الأخيرة بتوقيت زمني قدره 9:09:06 دقائق، بعد منافسة شرسة مع «العبية» و«عالية» اللتان حلتا في المركزين الثاني والثالث.

وأهدى القعود «القرم» مالكه مانع علي حماد الشامسي ناموس الشوط الرئيس الرابع الرمز الثاني خلال المنافسات، وانتزع شداد الإيذاع القعدان المحليات، إذ قدم أداء مميزاً وأنهى مسافة الشوط في 8:56:04 دقائق، مسجلاً أفضل توقيت زمني، وحل في المركز الثاني «الحذر» لفاران عتيق قريع المري، وفي المركز الثالث جاء «كفو» لسعيد محمد ذويب العامري.

وفي رموز الإنتاج، حلقت «نهابه» بناموس الإيذاع الأبكار المحليات من فئة الإنتاج، وأهدت مالكها مظفر محمد خموشة العامري الناموس الأغلى والكأس، إلى جانب مليون درهم قيمة الجائزة المالية بعدما حلت في المركز الأول بتوقيت 9:03:08 دقائق.

ناموس

وخطف «شاهين» لعلي عبدالله سعيد المسافري ناموس ولقب الشوط المخصص للإيذاع القعدان المحليات من فئة الإنتاج، وتوج بالبندقية والجائزة المالية وقدرها 800 ألف درهم.

وظهر شعار محمد صالح حمد القمرا في الشوط السابع، ونجح في حصد الناموس والظفر بكأس الأبكار المهجنات في فئة الإنتاج، إضافة إلى الجائزة المالية مليون درهم، وذلك عن طريق البكرة «إختيار» التي تمكنت من إحراز لقب الشوط بتوقيت 9:00:04 دقائق.

واختتمت المنافسات بتتويج «الراوي» لسعيد محمد شافي بشداد الإيذاع القعدان المهجنات الإنتاج بعدما أنهى مسافة الشوط في 8:58:01 دقائق.

وتوج الشيخ طحنون بن سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان الفائزين بالرموز عقب نهاية المنافسات مباشرة، بحضور جمع غفير من ملاك ومحبي رياضة الهجن في الدولة ودول مجلس التعاون الخليجي.

منافسات اليوم

من جهة أخرى، تقام اليوم منافسات السباق التراثي الذي يحضر للعام الرابع على التوالي في ختامي الوثبة للهجن، وخصصت اللجنة المنظمة له 12 شوطاً وذلك لإحياء السباقات التراثية.

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