18 ميدالية لتايكواندو الإمارات في «خليجية الشباب»

المصدر: دبي ـ البيان

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دشنت الإمارات دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب بحصاد وفير، بلغ 18 ميدالية، من بينها أربع ذهبيات، في لعبة التايكواندو التي أقيمت منافساتها في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة. وتستضيف الإمارات الألعاب الخليجية الأولى من نوعها لجيل المستقبل من 16 أبريل الجاري حتى 2 مايو القادم تحت شعار «خليجنا واحد – شباب واعد»، في 24 لعبة، وبمشاركة أكثر من 3500 رياضي ورياضية.

افتتحت منافسات التايكواندو التي يشارك فيها 124 لاعباً ولاعبة، بحضور الدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اتحاد الإمارات للتايكواندو، وعدد من رؤساء الاتحادات الخليجية، وأقيمت في اليوم الأول 70 مباراة عبر 10 أوزان لفئتي الناشئين والناشئات.

حصاد

أحرزت الإمارات في اليوم الأول 18 ميدالية «4 ذهبيات و11 فضية و3 برونزيات»، مقابل 16 ميدالية للكويت «7 ذهبيات، وفضيتين، و7 برونزيات»، و9 ميداليات للسعودية «3 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزيتين»، و5 ميداليات لعمان «4 ذهبيات، وفضية».

وجاءت ميداليات الإمارات الذهبية على مستوى الناشئات، عن طريق ميثاء راشد في وزن تحت 44 كغ، ومروة زهير في وزن تحت 47 كغ، وشريفة إسماعيل في وزن تحت 55 كغ، والناشئين عبر ناصر أحمد المهيري في وزن تحت 49 كغ.

على جانب آخر، تقام اليوم منافسات 5 ألعاب، حيث تنطلق منافسات الشطرنج في قاعة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والجوجيتسو في صالة مبادلة أرينا في أبوظبي، وألعاب القوى لأصحاب الهمم، واليوم الثاني من ألعاب القوى في نادي شرطة دبي، والشراع في نادي أبوظبي للرياضات البحرية.

منافسات

وضمن المنافسات، تتوجه الأنظار اليوم إلى منافسات الجوجيتسو وطموحات التتويج بالألقاب خاصة وأن الإمارات لها مكانة مرموقة عالمياً وآسيوياً. يشارك في المنافسات 5 دول خليجية هي، الإمارات المستضيف والسعودية، وقطر، والبحرين، والكويت، وتقام النزالات لمدة يوم واحد بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية بالعاصمة أبوظبي، وتتضمن 11 وزناً مختلفاً في فئتي تحت 16 و18 سنة للشباب.

يمثل منتخب الإمارات في هذه البطولة 22 لاعباً ولاعبة مقسمين على 11 وزناً، وتشارك الإمارات في جميع الأوزان، بواقع لاعبين في كل وزن، فيما تختلف مشاركات الدول الأربع الأخرى، حيث تشارك البحرين في وزنين، وكذلك الكويت، فيما تشارك السعودية وقطر في أكثر من وزنين في فئتي تحت 16 و18 سنة.

كما تدشن مسابقة الإطاحة بالمطرقة عصر اليوم، منافسات ألعاب القوى لأصحاب الهمم التي تنطلق بنادي ضباط شرطة دبي. ويشارك في المنافسات التي تقام على مدار يومين 85 لاعباً من 5 دول هي الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعمان، وتشمل مسابقات المضمار 100م، 200م، 400م، 800م، 1500م، 2000م، 100 م «كراسي»، 200 م «كراسي»، 800م «كراسي» بجانب مسابقات الميدان «قرص، الرمح، الجلة، الوثب العالي».

مواهب

من جهته، أكد منصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية أهمية دورة الألعاب الخليجية للشباب في اكتشاف المواهب وإعداد أبطال المستقبل، مثنياً على فكرة إقامة الدورة التي تستهدف الرياضيين الشباب الواعدين، حيث تسهم في تنمية مهاراتهم وتعطيهم فرصة للاحتكاك وكسب الخبرة.

وأشار بوعصيبة إلى أن منتخبي الناشئين والشباب على أتم الجاهزية للمنافسة على المراكز الأولى في الدورة، وقال: تأتي دورة الألعاب الخليجية في مقدمة أولوياتنا في الفترة الحالية، ونتطلع لتحقيق نتائج مشرفة تعكس ما وصلت إليه رياضة الدراجات الهوائية على الصعيدين العربي والقاري.

وأضاف: قمنا بتجهيز الدراجين بشكل جيد من أجل تحقيق النجاح، والوصول إلى منصات التتويج، وتأكيد الإنجازات العديدة التي حققناها في الفترة الماضية في جميع المشاركات الخارجية.

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